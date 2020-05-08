В Польше из-за эпидемии коронавируса отменили президентские выборы

08.05.2020, 3:30, Новости дня

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отменяются в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом официально объявил Государственный избирательный комитет Польши.

В заявлении, распространенном 7 мая, отмечается, что Госизбирком принял все меры, связанные с проведением выборов президента. Но 16 апреля текущего года в Польше был принят закон об особых мерах в связи с распространением COVID-19.

В первую очередь были приостановлены полномочия Государственной избирательной комиссии по установлению образца и печати бюллетеней, сообщает РИА Новости. Лишение Госизбиркома юридической возможности печати бюллетеней сделало голосование на выборах президента невозможным.

Государственная избирательная комиссия проинформировала избирателей, кандидатов, избирательные комитеты и органы местного самоуправления, что голосование 10 мая 2020 года может не состояться.

На 10 мая был назначен первый тур выборов президента Республики Польша. Летом текущего года истекают полномочия действующего президента страны Анджея Дуды. В соответствии с конституцией выборы нового главы государства должны пройти до 23 мая.

6 мая правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" приняли решение не проводить президентские выборы 10 мая. Новые выборы будут назначены на ближайшую возможную дату.

На пост главы Республики Польша претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда.