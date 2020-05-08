 

“Башня” из волос сделала Толкалину неузнаваемой

08.05.2020, 3:00, Разное

Артистке досталась роль “Красоты”. В кадре знаменитость была
облачена в черное платье с золотым принтом. В тон к наряду костюмеры,
работающие над фильмом, подобрали длинные серьги. Чтобы образ казался
завершенным, на голове Любови Толкалиной соорудили “башню” из волос – высокую прическу, в которую вплели
ярко-синюю прядь.

В сказочном образе Толкалину сложно было узнать. Броский макияж добавил возраста знаменитости. В реальной жизни 42-летняя Любовь выглядит
свежее, так как предпочитает более нейтральные оттенки мейкапа.

Отметим, что костюмы для картины “Феодосийская сказка”
создал популярный в нашей стране дизайнер Игорь Дадиани. Историк моды шил наряды для многих популярных
фильмов, например, “Гардемарины-4″ и”Тайны дворцовых переворотов”.

Добавим, что фильм “Феодосийская сказка” повествует о ребенке
по имени Митя. Мальчик пытается спасти волшебную страну Мечты, которая
находится на грани катастрофы. Сказочный мир создал отец Мити еще в детстве.
Повзрослев, родитель главного героя потерял веру, из-за этого
волшебному государству грозит исчезновение. Только Митя может спасти сказочный мир.

Съемки ленты с участием Любови Толкалиной происходили осенью
прошлого 2019 года в Крыму. В картине “Феодосийская сказка” также снялись: Евгений Журавкин, Николай Нечаев и Виталий
Таганов.



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