“Башня” из волос сделала Толкалину неузнаваемой

08.05.2020, 3:00, Разное

Артистке досталась роль “Красоты”. В кадре знаменитость была

облачена в черное платье с золотым принтом. В тон к наряду костюмеры,

работающие над фильмом, подобрали длинные серьги. Чтобы образ казался

завершенным, на голове Любови Толкалиной соорудили “башню” из волос – высокую прическу, в которую вплели

ярко-синюю прядь.

В сказочном образе Толкалину сложно было узнать. Броский макияж добавил возраста знаменитости. В реальной жизни 42-летняя Любовь выглядит

свежее, так как предпочитает более нейтральные оттенки мейкапа.

Отметим, что костюмы для картины “Феодосийская сказка”

создал популярный в нашей стране дизайнер Игорь Дадиани. Историк моды шил наряды для многих популярных

фильмов, например, “Гардемарины-4″ и”Тайны дворцовых переворотов”.

Добавим, что фильм “Феодосийская сказка” повествует о ребенке

по имени Митя. Мальчик пытается спасти волшебную страну Мечты, которая

находится на грани катастрофы. Сказочный мир создал отец Мити еще в детстве.

Повзрослев, родитель главного героя потерял веру, из-за этого

волшебному государству грозит исчезновение. Только Митя может спасти сказочный мир.

Съемки ленты с участием Любови Толкалиной происходили осенью

прошлого 2019 года в Крыму. В картине “Феодосийская сказка” также снялись: Евгений Журавкин, Николай Нечаев и Виталий

Таганов.