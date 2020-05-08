 

ООН призывает выделить больше средств на помощь бедным странам в борьбе с коронавирусом

08.05.2020, 2:55, Новости дня

ООН призывает выделить больше средств на борьбу с коронавирусом, настаивая на том, что это необходимо, чтобы «защитить миллионы жизней» и помочь прекратить распространение заболевания в «уязвимых странах».

Гуманитарное ведомство ООН заявило в четверг, что пик эпидемии COVID-19 в беднейших странах мира, по прогнозам, наступит только через три-шесть месяцев, однако в этих регионах уже наблюдается потеря рабочих мест и дохода, а также трудности с продовольствием и вакцинацией детей.

Ранее организация призвала выделить 2 миллиарда долларов, а в четверг заявила, что необходимо в общей сложности 6,7 миллиарда.

«Если мы не поддержим беднейших людей, в особенности женщин, девочек и другие уязвимые группы населения, в то время как они борются с пандемией и последствиями глобальной рецессии, побочные эффекты будут наблюдаться в течение многих лет. Это может оказаться еще болезненнее и еще дороже для всех», – заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В список наиболее уязвимых стран внесли еще девять государств: Бенин, Джибути, Либерию, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве.

Ряд стран начал смягчение карантинных мер в надежде, что худшее уже позади, однако эксперты предостерегают об угрозе нового всплеска заражений в случае слишком быстрого ослабления ограничений.

Правительства нескольких стран Европы и отдельные штаты США разрешают некоторым компаниям возобновить работу, а также посещать рестораны и магазины при условии соблюдения социального дистанцирования. Органы здравоохранения опасаются, что общественность может трактовать это как признак того, что угроза вируса миновала.

Южная Корея, где число новых случаев заражения остается близким к нулю, продолжает смягчать ограничения: в четверг крупнейшая авиакомпания страны объявила, что в следующем месяце возобновит полеты в США, Европу и другие страны Азии.

Южнокорейское правительство также расширяет поставки масок в другие страны, уделяя особое внимание регионам с наиболее острыми вспышками заболевания.

В Бразилии зафиксирован рекордный рост числа случаев заболевания – 10 500. Общее число заболевших в стране превысило 125 000.

Всего в мире зафиксировано около 3,8 миллиона подтвержденных случаев заражения и 264 000 смертей.



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