За пособием по безработице обратились еще 3,2 миллиона американцев

08.05.2020, 2:55, Новости дня

Темп роста безработицы в США на прошлой неделе незначительно снизился: за пособием обратились 3,2 миллиона человек.

По данным Министерства труда, всего за время пандемии коронавируса без работы остались 33,5 миллиона американцев – около одной пятой от общего числа рабочей силы.

Возможно, пик обращений за пособием пришелся на конец марта, когда заявки подали 6,9 миллиона человек за неделю.

С тех пор недельные показатели последовательно уменьшаются, однако все равно остаются рекордными со времен Великой депрессии 1930-х годов и превышают потери Великой рецессии 2008 года.

В пятницу правительство представит данные об уровне безработицы в апреле. По прогнозам Белого дома, он может достичь 20 процентов. Такого уровня в стране не было ни разу за все 72 года ведения статистики. Согласно опубликованным в среду данным, число рабочих мест в США в конце мая и начале апреля сократилось на 20,2 миллиона.

Однако деловая активность в стране начинает постепенно восстанавливаться: губернаторы 43 из 50 штатов разрешили возобновить работу некоторым секторам.

Некоторые фабрики откроются позднее в мае, хотя пока неясно, как будет обеспечиваться безопасная дистанция для рабочих.

На прошлой неделе правительство сообщило, что ВВП страны в первом квартале сократился на 4,8 процента, а во втором квартале может последовать еще более значительный спад.

По прогнозам Credit Suisse, экономика сократится на 33,5 процента, а Goldman Sachs прогнозирует сокращение ВВП на 34 процента и безработицу на уровне 15 процентов. При этом в Goldman полагают, что в третьем квартале экономика вырастет на 19 процентов.