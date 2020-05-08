Мнение: Небольшой прогресс в Идлибе

08.05.2020, 2:42, Разное

В Идлибе турки смогли показать небольшой прогресс в своих попытках обеспечить выполнение одного из ключевых пунктов московской редакции сочинских соглашений. Совместный конвой российской военной полиции и турецких военных смог проехать по дороге Алеппо-Латакая аж до Ариха https://twitter.com/200_zoka/status/1258302730294132736, преодолев традиционный блок боевиков в районе Найраба.

Совместный патруль проехал до Ариха без инцидентов.

Посмотрим, смогут ли турки обеспечить проезд к Джиср-аль-Шугуру.

Боевики же на этом фоне отметились уничтожением башни Зейзунской ТЭС в 9 километрах к юго-востоку от Джиср-аль-Шугура, ранее уже разграбленной.

Вот так выглядит "борьба за свободу и демократию" в Сирии.