Мнение: Небольшой прогресс в Идлибе
08.05.2020, 2:42, Разное
В Идлибе турки смогли показать небольшой прогресс в своих попытках обеспечить выполнение одного из ключевых пунктов московской редакции сочинских соглашений. Совместный конвой российской военной полиции и турецких военных смог проехать по дороге Алеппо-Латакая аж до Ариха https://twitter.com/200_zoka/status/1258302730294132736, преодолев традиционный блок боевиков в районе Найраба.
Совместный патруль проехал до Ариха без инцидентов.
Посмотрим, смогут ли турки обеспечить проезд к Джиср-аль-Шугуру.
Боевики же на этом фоне отметились уничтожением башни Зейзунской ТЭС в 9 километрах к юго-востоку от Джиср-аль-Шугура, ранее уже разграбленной.
Вот так выглядит "борьба за свободу и демократию" в Сирии.
Источник: Colonel Cassad
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