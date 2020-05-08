 

Мнение: Небольшой прогресс в Идлибе

08.05.2020, 2:42, Разное

В Идлибе турки смогли показать небольшой прогресс в своих попытках обеспечить выполнение одного из ключевых пунктов московской редакции сочинских соглашений. Совместный конвой российской военной полиции и турецких военных смог проехать по дороге Алеппо-Латакая аж до Ариха https://twitter.com/200_zoka/status/1258302730294132736, преодолев традиционный блок боевиков в районе Найраба.
Совместный патруль проехал до Ариха без инцидентов.
Посмотрим, смогут ли турки обеспечить проезд к Джиср-аль-Шугуру.

Боевики же на этом фоне отметились уничтожением башни Зейзунской ТЭС в 9 километрах к юго-востоку от Джиср-аль-Шугура, ранее уже разграбленной.

Вот так выглядит "борьба за свободу и демократию" в Сирии.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Рецепт для воскресного завтрака: гранола с какао от Виктории Бекхэм

24.04 / Психолог Роман Мирошкин объяснил желание показывать «голые селфи» в период самоизоляции

24.04 / «Как булыжная мостовая»: Пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о поражённых коронавирусом COVID-19 лёгких

03.04 / В Петербурге собаки загрызли женщину

13.04 / Назван ТОП-5 образов Кейт Миддлтон, «скопированных» у принцессы Дианы

22.04 / Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля

27.04 / Мнение: РПЦ ни при чем: Проклявший всех схиигумен – глава секты царебожников (видео)

02.05 / «Я всегда любил поесть»: Николай Басков предстал на детском фото в маске поросенка

07.04 / Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

10.04 / Мнение: О «чудесном» спасении от вируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска