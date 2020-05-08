 

Polskie Radio – газопровод Baltic Pipe поможет Польше и Европе стать независимыми от России

08.05.2020, 2:35, Новости дня

Ввод в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу с Норвегией и Данией, станет одним из важнейших событий в истории польской энергетики, уверен эксперт по энергетическим вопросам Якуб Вех. В интервью Polskie Radio он заявил, что с 2022 года Польша сможет отказаться от поставок российского сырья и тем самым нивелировать политические и геополитические последствия зависимости от энергоносителей, которые продавал «Газпром».


Reuters

4 мая Анджей Дуда объявил о подписании контракта на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией и Данией. Как считает эксперт по вопросам энергетики Якуб Вех, для Польши этот газопровод имеет революционное значение, поскольку он позволит сменить вектор поставок газа с восточного на северный и с 2022 года отказаться от поставок российского сырья — и тем самым нивелировать политические и геополитические последствия зависимости от энергоносителей, которые продавал «Газпром».

«Строительство газопровода Baltic Pipe и ввод его в эксплуатацию станет, несомненно, одним из важнейших событий в истории польской энергетики. Можно сказать, что это будет один из важнейших моментов в геостратегической истории нашей страны», — заявил эксперт в интервью Polskie Radio.

Вех добавил, что данный газопровод станет частью концепции «Северные ворота», в рамках которой будут функционировать регазификационный терминал в Свиноуйсьце, Baltic Pipe и ещё один СПГ-терминал на польском побережье. «Северные ворота» станут сейчас для стран региона дополнительной защитой, они смогут полагаться на Польшу и рассчитывать на имеющийся у неё газ, если РФ развяжет газовую войну.

Также, отмечает эксперт, Baltic Pipe имеет огромное значение и для соседей Польши, в частности для Украины.

«Для украинцев это огромный шаг вперёд в сфере обретения независимости от политики Москвы. Польша может помочь Украине сблизиться с Западом и лишить Россию возможности заниматься энергетическим шантажом», — считает Якуб Вех.



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