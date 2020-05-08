Пандемия COVID-19. В Ухане показали, как переоборудовали классы для возвращения старшеклассников на уроки

08.05.2020, 2:23, Новости дня

Около 57 800 учащихся последнего года обучения из 121 школы города Уханя (провинция Хубэй, Китай) вернулись 6 мая к занятиям в классах после перерыва длиной более чем в 100 дней. Об этом сообщило агентство Xinhua.

К возобновлению занятий все классы продезинфицировали. Ученики и преподаватели сдали тест на коронавирус, все они должны носить маски.

Выпускные классы разделили на две группы, чтобы увеличить социальную дистанцию. Обедают ученики также по отдельности.

В одной из школ города на партах установили раскладные пластиковые экраны в качестве меры предосторожности.

ВИДЕОВидео: CORONAVIRUS NEWS / YouTube

После зимних каникул в январе учебный процесс в Ухане не возобновился – школы были закрыты в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Занятия шли в онлайн-режиме.

Из-за эпидемии власти Китая перенесли на месяц вступительные экзамены в вузы.

32 дня подряд ни в Ухане, ни в провинции Хубэй не фиксируются новые случаи заболевания COVID-19, констатирует агентство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за время эпидемии в стране заболело 82 885 человек, умерло – 4633.