Пандемия COVID-19. В Ухане показали, как переоборудовали классы для возвращения старшеклассников на уроки
08.05.2020, 2:23, Новости дня
Около 57 800 учащихся последнего года обучения из 121 школы города Уханя (провинция Хубэй, Китай) вернулись 6 мая к занятиям в классах после перерыва длиной более чем в 100 дней. Об этом сообщило агентство Xinhua.
К возобновлению занятий все классы продезинфицировали. Ученики и преподаватели сдали тест на коронавирус, все они должны носить маски.
Выпускные классы разделили на две группы, чтобы увеличить социальную дистанцию. Обедают ученики также по отдельности.
В одной из школ города на партах установили раскладные пластиковые экраны в качестве меры предосторожности.
ВИДЕОВидео: CORONAVIRUS NEWS / YouTube
После зимних каникул в январе учебный процесс в Ухане не возобновился – школы были закрыты в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Занятия шли в онлайн-режиме.
Из-за эпидемии власти Китая перенесли на месяц вступительные экзамены в вузы.
32 дня подряд ни в Ухане, ни в провинции Хубэй не фиксируются новые случаи заболевания COVID-19, констатирует агентство.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за время эпидемии в стране заболело 82 885 человек, умерло – 4633.
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