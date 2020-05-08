НБУ договорился с ЕБРР о валютном свопе на $0,5 млрд

08.05.2020, 2:23, Новости дня

Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития заключили договор о валютном свопе на $0,5 млрд. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба украинского регулятора.

“НБУ и ЕБРР подписали договор о проведении валютных операций своп гривна/доллар в объеме до $500 млн. Это позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики”, – сказано в заявлении.

В НБУ отметили, что операции своп “открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, понесших потери от пандемии и карантина”: на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование компаний.

“Покупка валюты Национальным банком у ЕБРР будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность НБУ достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности”, – заявили в пресс-службе регулятора.

Договор заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша по условиям сделки составит $25 млн, минимальный срок транша – до трех месяцев с возможностью роловера.

“Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов – на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR”, – сказано в сообщении.

Первая операция в рамках договора состоится в течение следующих нескольких недель, добавили в НБУ.