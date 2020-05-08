 

Саакашвили: Факт моего назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, от которых его отговаривали

08.05.2020, 2:23, Новости дня

У Украины нет альтернативы быстрым изменениям, и президент Владимир Зеленский это понимает. Так украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили прокомментировал в Facebook свое назначение на пост председателя Исполнительного комитета реформ.

“Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, от которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво – это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет”, – написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что готов “максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач”. Залог успеха – сотрудничество с Верховной Радой, правительством, гражданским обществом и бизнесом, добавил глава комитета.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

7 мая Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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