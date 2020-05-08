 

Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне

08.05.2020, 2:18, Разное

Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что уменьшение количества жира в языке улучшает состояние людей при синдроме обструктивного апноэ во сне. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

«Большинство клиницистов, и даже эксперты по апноэ во сне, обычно не фокусируются на жире в языке для лечения этого состояния. Теперь, когда мы знаем, что жир в языке является фактором риска, мы установили уникальную терапевтическую цель, которой у нас никогда не было», – рассказал Ричард Шваб (Richard Schwab), ведущий автор исследования.

Синдром обструктивного апноэ во сне – это состояние, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громким храпом. Основным фактором риска его развития является ожирение, но существуют и другие причины, такие как наличие больших миндалин или утопленная челюсть.

В исследовании, проведенном в 2014 году этой же группой авторов, сравнивались две группы пациентов с ожирением – без обструктивного апноэ во сне или с ним. Было выявлено, что языки участников с апноэ были большего размера и имели более высокий процент жировых отложений.

В новом исследовании приняли участие 67 человек с ожирением и синдромом обструктивного апноэ во сне. Благодаря диете или операции по снижению веса пациенты за шесть месяцев в среднем потеряли почти 10% массы тела. В целом, показатели апноэ во сне у участников снизились на 31% после вмешательства по уменьшению веса.

До и после вмешательства по снижению веса участники исследования проходили МРТ-сканирование гортани и брюшной полости. Ученые обнаружили, что положительная динамика в наибольшей степени связана с уменьшением объема жира в языке.

Помимо «похудения» языка потеря веса привела к уменьшению объемов крыловидного отростка (мышцы челюсти, которая контролирует жевание) и боковой стенки глотки (мышцы по бокам дыхательных путей). Эти изменения также улучшили состояние пациентов, но в меньшей степени.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В РАН предложили проверить гипотезу космического происхождения коронавируса

01.04 / «Симптомы вируса — это все что угодно»

11.04 / Мнение: Стипендия от ЦРУ

07.05 / Ким Кардашьян уехала отдыхать в Малибу и прихватила с собой персональных папарацци

13.04 / Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

28.04 / Линдси Лохан дала совет Меган Маркл и принцу Гарри по поводу папарацци

02.05 / Пермских студентов-медиков решили отправить на практику в COVID-больницы

05.05 / Сахалинская модель

02.04 / Российские учёные рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

14.03 / Мнение: Письмо: “Активно пикапствовал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска