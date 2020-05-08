Путин: государство поддержит внутренний туризм и транспортный комплекс

08.05.2020, 2:15, Новости дня

Быстрое восстановление российской экономики после спада эпидемии коронавируса COVID-19 во многом будет зависеть от бесперебойной работы логистических компаний, которые обеспечивают сообщение между регионами. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании, где обсуждали положение дел в транспортном комплексе. По словам президента, сейчас для отрасли важно сберечь рабочие места и производственные связи. Какую поддержку обещают власти? Какие перспективы развития предлагают?

Форсировать внутренний туризм, создавать новые маршруты, которые могут привлечь россиян. На совещании, посвященном проблемам транспортной отрасли, президент Владимир Путин рассказал, как теперь стоит использовать ресурсы, которые освободились из-за невозможности путешествовать по миру.

"Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных и доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", — отметил президент РФ Владимир Путин.

В апреле пассажиропоток на всех видах транспорта упал минимум на 70 процентов, а где-то почти полностью остановился, рассказал глава Министерства транспорта. Его ведомство и Роспотребнадзор сейчас работают над новыми правилами перевозок пассажиров. Маски, перчатки, контроль на входе в терминал позволят снова запустить экономику транспортного сектора, не ставя под удар безопасность. Правительство уже выделило более 23 миллиардов рублей на помощь авиакомпаниям, предварительно одобрена поддержка аэропортов в размере более 10 миллиардов рублей.

"После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще около 30 миллиардов рублей. Но мы договорились, что к этому вопросу вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне с учетом возможности федерального бюджета", — отмечает министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Выручка круизного судоходства упала на 95 процентов, а зарубежные туристы и фрахтователи полностью отказались от навигации 2020 года. По оценкам бизнеса, судоходным компаниям понадобится более 4,5 миллиарда рублей субсидий. Вернуть иностранных гостей помогут привлекательные цены на путевки.

"Предлагается полностью освободить от НДС путевки на речных и морских круизных судах, продаваемых иностранным туристам. Это поддержит въездной туризм в период его восстановления, который мы ожидаем в 2021-2022 годах", — комментирует ситуацию председатель совета директоров ООО "Инфраструктурная корпорация "АЕОН" Роман Троценко.

Внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки стоит внести в список пострадавших от пандемии отраслей, отметил президент. Это позволит предприятиям получить специальные меры поддержки.

"Отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса. Кроме того, такие компании могут получить кредиты на заработную плату при сохранении известного уровня занятости", — рассказывает президент РФ Владимир Путин.

Федеральное агентство по туризму, Министерство экономического развития и Роспотребнадзор сейчас заканчивают работу над планом выхода отрасли гостеприимства из карантина. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что первыми стоит открывать санаторно-курортные комплексы, у которых есть медицинская лицензия. Нужно в 2-3 раза увеличить качественный номерной фонд, уверены в ведомстве. Из 580 тысяч гостиничных номеров, которые прошли классификацию, только пятая часть может называться конкурентной. Ростуризм обсуждает с Министерством экономического развития возможность предоставить на строительство отелей кредиты по заниженным ставкам.

"Считаю, что внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления региональных экономик, а также нескольких десятков смежных отраслей, включая транспортную. Известно, что более 70 процентов пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки. У нас ежегодно по стране путешествует около 60 миллионов человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 миллиона рабочих мест", — подчеркивает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Еще одно из предложений агентства – облегчить визовый режим для иностранцев. В Ростуризме уверены — только эта мера позволит увеличить число зарубежных гостей на треть. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект об электронных визах, которые должны начать действовать 1 января 2021 года. Бизнес просит принять документ как можно быстрее.

"Очень хороший законопроект. Единственное — мы бы попросили, чтобы была изменена дата начала его действия. Было бы неплохо, если бы он начал действовать с 1 июля. Тогда бы те, кто хочет посетить Российскую Федерацию, могли раньше начать планировать свои поездки", — комментирует законопроект председатель совета директоров круизной компании "Водоход" Виктор Олерский.

По поручению президента шаги по развитию внутреннего туризма включат в комплексный план по нормализации деловой жизни. Документ, который готовит правительство России, будет создан в тесном контакте с деловым сообществом.