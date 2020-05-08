Министр обороны Италии поблагодарил российских военных за помощь

08.05.2020, 2:15, Новости дня

Российские военные завершили свою миссию в Италии. В рамках гуманитарной помощи они передали местным специалистам полевой госпиталь со всем необходимым оборудованием и имуществом, включающий отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение. За месяц в нем приняли 115 пациентов с коронавирусной инфекцией, 76 из них уже выписаны.

7 мая в городе Бергамо прошла торжественная церемония прощания с нашими военными, которые начали покидать Италию. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

В телефонном разговоре с Сергеем Шойгу и особо отметил высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность всех наших специалистов, которые участвовали в гуманитарной миссии, передает телеканал "Россия 24". Глава итальянского военного ведомства заявил, что при необходимости его страна также может помочь РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией.