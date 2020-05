Лучше бы молчала: родившая Йовович прилюдно оконфузилась

08.05.2020, 1:47, Разное

Милла Йовович родилась в Киеве, она знает русский язык. Посмотрев многие интервью актрисы, можно понять, что она хорошо разговаривает на нем, лишь изредка путая слова. Даже в своем инстаграм-аккаунте голливудская звезда переводит предложения на русский, чтобы поклонники могли понимать ее. Но порой Милла достаточно неграмотно изъясняется, когда доверяет перевод текста роботу.

Недавно она опубликовала милое фото с новорожденной дочерью. Под ним Милла написала, что очень дорожит моментами, проведенными с наследником. Малышка смотрит на маму проникновенными глазами и трогает ее маленькими ручками. Со временем это станет сладким воспоминаем для актрисы.

Однако понять написанное могут лишь те, кто хорошо знает английский язык. Русскоговорящие пользователи Сети заметили, что в переведенном тексте есть несколько ошибок, которые искажают смысл предложений. В конечном итоге с трудом можно понять, что именно хотела донести Йовович.

So grateful for these quiet moments with my rainbow baby. Nursing her are some of my favorite times of the day. That sweet little cupcake looking up at me with her soulful eyes, her tiny hands, her incredible scent, that fluffy hair. I treasure this period of our lives so much. Such a short blip in my life, but one that will bring the sweetest memories when I’m looking back. #OsianElliot #perfection #quietmoments #mamasgirl #love * Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглядываюсь назад.

Напомним, третью дочь Милла родила в начале февраля. Малышку назвали Ошин. Старшей наследнице Эвер 12 лет, и она удивляет пользователей Сети знанием русского языка. Средней дочери Дэшилл недавно исполнилось пять лет.