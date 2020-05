Джордж Кент: цели США в странах Восточного партнерства остаются неизменными

08.05.2020, 1:42, Новости дня

Госдепартамент США, Агентство США по международном развитию, как и другие агентства, быстро отреагировали на угрозу коронавируса за рубежом, одновременно сосредоточив внимание на региональных проблемах, включая риски, связанные с Москвой и Пекином. Германский фонд Маршалла в США провел вебинар, на котором выступил Джордж Кент – заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Он отметил, что США в условиях пандемии продолжают поддерживать страны восточноевропейского региона и хотят видеть их процветающими.

Стратегические цели США в странах Восточного партнерства остаются практически неизменными. США хотят, чтобы Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан были процветающими государствами в пределах своих международно признанных границ. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. По его словам, одним из вызовов на постсоветском пространстве остается российская дезинформация. Один из примеров – материал украинского телеканала «1+1», в котором говорилось, что в Украине якобы работают секретные американские лаборатории, которые стоят за вспышкой коронавируса.

«На канале есть программа, которая направлена на борьбу с российской дезинформацией. Ирония заключается в том, что программа повторила российскую дезинформацию о роли лабораторий в распространении коронавируса. За этой историей стоит Виктор Медведчук – любимый украинец Путина. В 1970-х Медведчук был юристом, прошедшим подготовку в КГБ, который просил судью отправить одного из своих подзащитных, поэта и диссидента, Василия Стуса в лагерь. Когда частный телеканал повторяет ложь – это подрыв его журналистской честности. Я считаю, что каждой стране важно иметь активные независимые средства массовой информации, занимающиеся расследованиями, чтобы граждане получали объективную и точную информацию, чтобы они могли самостоятельно оценивать события в своей стране», – заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Загрузить Adobe Flash Player

Embed

share

США хотят видеть государства Восточного партнерства процветающими странами

Embed

share

The code has been copied to your clipboard.

width

px

height

px

Поделись на Facebook

Поделись в Twitter





The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00

0:03:36

0:00

Direct link

270p | 10,5MB

360p | 15,8MB

404p | 20,0MB

720p | 59,0MB

1080p | 77,3MB

Он добавил, что Китай также подхватил российскую дезинформацию. Джордж Кент отметил, что цель подобных научных лабораторий – борьба с вызовами в области охраны здоровья, а не создание их.

Кроме выделения средств на борьбу с пандемией, Соединенные Штаты стремятся помочь странам разрешить замороженные конфликты на их территориях, отмечает заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

«Мы хотим, чтобы эти страны могли двигаться вперед и сами решали, каким должно быть их будущее. Речь идет о ситуации в Приднестровье и Молдове, Нагорном Карабахе, искусственное смещение границы российскими войсками на территории Грузии, оккупация Абхазии, Крыма и война России в Донбассе. США по-прежнему привержены миру во взаимодействии с нашими международными партнерами», – подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

США, по словам Джорджа Кента, видят разрешение конфликта в Донбассе только дипломатическим путем при активном участии партнеров в Европейском Союзе. Вместе с тем, добавляет он, Россия также должна демонстрировать готовность разрешить его.

«Это российская война. Россия начала ее, и Россия может ее закончить. Россия нарушала Минские соглашение с дня их подписания. Для ее прекращения необходимо, чтобы Россия выполнила те обязательства, на которые Путин согласился в сентябре 2014 и феврале 2015. Перед тем, как начнется политический диалог, Украина должна возобновить контроль над своей международно признанной границей», – подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Джордж Кент отметил, что обмен послами с Беларусью позитивно отразится на взаимоотношениях между Вашингтоном и Минском.

«Мы с нетерпением ждем расширенного взаимодействия в экономической сфере. Во время своего исторического визита в Минск госсекретарь Помпео заявил о нашей готовности продавать нефть Беларуси, чтобы она диверсифицировала источники поставок. Не так давно Минск заявил о закупках нефти в Норвегии, Азербайджане и в Саудовской Аравии. В ближайшее время мы увидим подписание соответствующих договоров с американскими компаниям», – отметил он.

Джордж Кент подчеркивает, что стратегический интерес Соединенных Штатов в регионе – способствовать экономическому росту и развитию демократических институтов.