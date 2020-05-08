Минюст США прекращает уголовное дело против Майкла Флинна

08.05.2020, 1:42, Новости дня

Министерство юстиции в четверг заявило о прекращении уголовного дела против Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, отказавшись от судебного преследования, которое было инициировано ФБР в рамках расследования возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией.

Решение о возбуждении дела было принято бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавлявшим российское расследование. Дело решено прекратить несмотря на то, что представители прокуратуры в течение последних трех лет утверждали, что Флинн в январе 2017 года солгал в беседе с агентами ФБР о своем общении с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Флинн первоначально признал себя виновным и на первых этапах сотрудничал со следствием Мюллера, однако затем сменил точку зрения и отказался признавать вину.

Сразу после сообщения Минюста о прекращении дела в отношении Флинна, президент незамедлительно прокомментировал это решение, охарактеризовав своего бывшего советника как «невинного человека» и обвинив сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании Флинна. «Я надеюсь, что это [им] дорого обойдется», – добавил Трамп.

В документах, поданных в суд в четверг, Министерство юстиции заявило, что прекращает дело «после тщательного рассмотрения всех фактов и обстоятельств…, включая вновь обнаруженную и раскрытую информацию». Документы имеются в распоряжении Associated Press.

Департамент заявил, что пришел к выводу, что допрос Флинна, проведенный ФБР, был «не связан и не был оправдан контрразведывательным расследованием ФБР против господина Флинна» и что эта беседа «проводилась без каких-либо законных следственных оснований».

Прокурор Джефф Дженсен, рассматривающий дело Флинна, формально рекомендовал передать дело генпрокурору Уильяму Барру на прошлой неделе. Дональд Трамп публично поддержал прокурорское решение.

В заявлении Дженсена говорится: «В ходе рассмотрения дела генерала Флинна, я пришел к правильному и справедливому выводу – закрыть дело. Я проинформировал генерального прокурора Барра о своих выводах, проконсультировал его по этим выводам, и он согласился».

Действия Минюста основаны на внутреннем пересмотре дела и настойчивых попытках адвокатов Флинна оспорить основания для судебного преследования их клиента. Адвокаты ссылаются на недавно раскрытую электронную переписку и заметки агентов ФБР, утверждая, что Флинна неправомерно и обманным способом принудили сообщить ложные сведения во время допроса, который состоялся в Белом доме спустя несколько дней после инаугурации Дональда Трампа.

Позиция законодателей-демократов

Сенатор-демократ Рон Уайден опубликовал заявление в связи с решением Минюста о снятии обвинений с Флинна, заявив о «разрушении доверия к Министерству юстиции» по вине генпрокурора Уильяма Барра.

«Если Министерство юстиции Барра снимет обвинения с того, кто дважды признал себя виновным во лжи перед ФБР и кого Белый дом публично уволил за то, что он солгал вице-президенту, то оно не остановится ни перед чем… Нет никаких сомнений: Уильям Барр не перестанет подрывать верховенство закона, чтобы наказать соперников Трампа и защитить его друзей от правосудия», – говорится в заявлении сенатора.

Решение Минюста вечером в четверг прокомментировала Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей.

«Придание политического характера правосудию со стороны прокурора Барра не знает границ. Майкл Флинн признал себя виновным в том, что он лгал федеральным следователям перед лицом неопровержимых доказательств, но теперь Министерство юстиции во главе с генеральным прокурором Барром прекращает дело, чтобы продолжать прикрывать президента… Аннулирование решений спецпрокурора является беспрецедентным проявлением неуважения к верховенству закона», – говорится в заявлении Пелоси.