 

Трамп допустил некомпетентность персонала Уханьского института вирусологии

08.05.2020, 1:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус смог вырваться за пределы Уханьского института вирусологии из-за некомпетентности персонала.

«Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку… Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Ранее Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания.

В минувшее воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса.

Китай назвал предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в китайском городе Ухань научно необоснованными и абсурдными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.



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