В США пятилетний ребенок, угнавший отцовский джип, хотел кататься на Lamborghini. Его мечта сбылась

08.05.2020, 1:06, Новости дня

Владелец компании по продаже мобильных телефонов из штата Юта Джереми Невес исполнил желание пятилетнего Адриана Самаррипы ездить на Lamborghini. Правда, мечтающему о дорогом спорткаре ребенку пока что пришлось довольствоваться ролью пассажира, сообщил 6 мая телеканал CNN.

Самаррипа стал знаменитостью всеамериканского масштаба после того, как 4 мая проехал большое расстояние по автостраде за рулем отцовского внедорожника, пока его не остановил патруль. Мальчик признался, что ехал покупать Lamborghini, при этом в кармане у него было $3.

Невес, владелец двухместного Lamborghini Huracan, заявил телеканалу, что сам был таким же в детстве и очень рад “немного приблизить мечту” Адриана.

Пока мальчик был в гостях у Невеса, мать и старшая сестра не спускали с него глаз. По словам 16-летней Сидни, ее брат 4 мая, никому не говоря, взял ключи от джипа и уехал. Его не было полчаса, за это время родные приготовились к худшему.

Сестра уверяет, что Адриан расстроился, “усвоил урок” и больше не станет так поступать. При этом в семье недоумевают, где мальчик научился водить автомобиль.