В Запорожье видеооператор распылил газ в глаза мужчине, напавшему на съемочную группу. Видео
08.05.2020, 1:06, Новости дня
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В Национальном союзе журналистов Украины обратили внимание властей на проявление физической агрессии к журналистам.
“Граждане, нарушающие установленный властью карантин, набрасываются с кулаками на журналистов, которые просто выполняют свою работу. Нападающие полагаются на безнаказанность, поэтому от отчаяния журналисты ходят на работу не только с техникой, но и со средствами самозащиты”, – прокомментировал случившееся председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
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Видео: Саме Зараз / YouTUbe
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