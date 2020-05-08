В Запорожье видеооператор распылил газ в глаза мужчине, напавшему на съемочную группу. Видео

08.05.2020, 1:06, Новости дня

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В Национальном союзе журналистов Украины обратили внимание властей на проявление физической агрессии к журналистам.

“Граждане, нарушающие установленный властью карантин, набрасываются с кулаками на журналистов, которые просто выполняют свою работу. Нападающие полагаются на безнаказанность, поэтому от отчаяния журналисты ходят на работу не только с техникой, но и со средствами самозащиты”, – прокомментировал случившееся председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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Видео: Саме Зараз / YouTUbe