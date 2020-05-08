 

Коррупционный скандал в “Укроборонпроме”. Подозрение объявили пятому фигуранту дела

08.05.2020, 1:06, Новости дня

5 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение пятому фигуранту дела о коррупции в оборонной сфере, сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозреваемый – один из номинальных руководителей ООО “Оптимумспецдеталь”.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое привело к непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, группой лиц) Уголовного кодекса Украины. 

Детективы считают, что подозреваемый был вероятным участником коррупционной схемы поставки товаров неизвестного происхождения государственному концерну “Укроборонпром” с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, полученных преступным путем.

Для поставки товаров, как выяснили следователи, участники схемы в 2015–2017 годах использовали подконтрольное им предприятие “Оптимумспецдеталь”. 

За время действия схемы “Укроборонпрому” поставили товаров на сумму около 165 млн грн. В результате преступления бюджет недополучил более 49 млн грн. 

Бюро проводит досудебное расследование в этом производстве с ноября 2019 года. 

Другим подозреваемым – двум фактическим руководителям, бухгалтеру и номинальному директору компании “Оптимумспецдеталь” – сообщили о подозрении 29 апреля 2020 года. 

5 мая одного из подозреваемых – Виталия Жукова – Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5,25 млн грн, сообщило “Слово и дело”. Его также обязали носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, прибывать по первому требованию к следователю, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, в частности предпринимателем Андреем Рогозой, и рядом свидетелей – бывшим генеральным директором “Укроборонпрома” Павлом Букиным, бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским и его сыном Игорем и другими. В САП уточнили, что срок действия меры пресечения – до 3 июня.

В этом деле, по данным издания, кроме Жукова и Рогозы, фигурируют также Игорь Волохач (был владельцем ООО “Оптимумспецдеталь” и директором), Роман Чуб (сменил Волохача на посту директора “Оптимумспецдетали”) и Елена Иванюк (бухгалтер).

В марте 2019 года “Оптимумспецдеталь” оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок “Укроборонпрома”, о чем первыми рассказали журналисты программы “Наші гроші” (проект Bihus.info). По их данным, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе.

В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам “Укроборонпрома”.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна “Укроборонпром”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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