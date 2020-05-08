Ношение масок и перчаток в Санкт-Петербурге станет обязательным

08.05.2020, 1:00, Новости дня

В Санкт-Петербурге становится обязательным ношение масок и перчаток. Об этом СМИ сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

Елин отметил, что масочный режим — компенсационная мера к решениям, которые будут приняты в ближайшее время после того, как разрешат работать некоторым предприятиям Северной столицы.

В вестибюлях метрополитена будут установлены вендинговые автоматы по продаже масок и перчаток, передает РИА Новости.

Глава управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Наталья Башкетова отметила, что в городе — напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, сохраняется прирост заболевших коронавирусом COVID-19.

По мнению Башкетовой, решение об ослаблении режима могут принять, если темпы прироста не будут превышать 2 процента. Сегодня в Петербурге темпы прироста составляют 7-8 процентов.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 306 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала эпидемии в городе заразились 6190 человек, 44 скончались, 1552 пациента выздоровели.