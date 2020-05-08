Трамп рассказал о согласии Путина на поставки в Россию аппаратов ИВЛ из США

08.05.2020, 1:00, Новости дня

Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин ответил согласием на его предложение отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19.

Трамп отметил, что РФ пострадала от эпидемии "так же, как и другие", и что США помогают многим странам. Он также предложил направить в РФ партию медицинского оборудования, передает РИА Новости. Путин и Трамп положительно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее, в конце марта, РФ по собственной инициативе посылала Штатам медоборудование и аппараты ИВЛ.

Переговоры Путина и Трампа прошли 7 мая. Кроме борьбы с эпидемией, президенты РФ и США обсудили положение на мировом рынке нефти, а также обменялись поздравлениями в преддверии 75-летия Победы над фашизмом.