Подмосковье вслед за столицей продлило режим самоизоляции до 31 мая

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08.05.2020, 1:00, Новости дня

В Подмосковье режим самоизоляции продлен до конца мая. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте регионального правительства. До 31 мая в области запрещено проведение любых массовых мероприятий, передает телеканал "Россия 24".

По-прежнему будут закрыты салоны красоты и рестораны, приостановлена работа каршеринга. Цифровые пропуска сроком действия до 11 мая продлеваются до 31 мая.

Ранее режим самоизоляции был продлен в Москве. Кроме того, столица ввела обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

 



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