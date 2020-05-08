Созидательная ошибка Регины Тодоренко

08.05.2020, 0:35, Разное

Почему так важно изучить азбуку домашнего насилия.

Если бы необдуманной фразы Регины Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube не было, то ее стоило бы придумать. Фраза в эфире бывшей ведущей «Орла и Решки», а ныне счастливой жены и матери: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?», сдетонировала с такой силой, которой давно не было в закоулках ютубных междусобойчиков, в которых «за базар отвечать» не слишком принято. Потому что формат позволяет высказыванию, а чаще трепу, нестись впереди мысли и позиции.

Слово вылетело. Аудитория взорвалась десятками тысяч проклятий в адрес Тодоренко. Аудитория стала желать ей в самой лайтовой версии «гореть в аду», более реальные пожелания расплаты я цитировать не стану. Журнал Glamour, невзирая на публичные извинения ведущей, лишил ее звания «Женщина года». Несколько крупных компаний заявили о намерении разорвать с ней рекламные контракты.

Еще немного, и карьера ведущей была бы однозначно стерта в пыль, а ее имя могло бы стать нарицательным в поле общественных дискуссий на тему домашнего насилия.

Но девушка Регина неожиданно для всех показала чудеса психологической и профессиональной мобилизации

и буквально через десять дней после скандала выпустила фильм, посвященный проблемам домашнего насилия в России.

Что удивительно, учитывая скорость реализации проекта и непростое психологическое состояние Регины, фильм удался.

Основная удача этого фильма, как ни парадоксально это прозвучит, в том, что рассказывать о проблеме, которая последние несколько лет активно дискутируется в обществе, и по степени накала является одной из самых острых, начал человек, который абсолютно не в теме. Ну, то есть вообще. Регина Тодоренко в принципе производит впечатление человека, не особо погруженного в реалии жизни современного российского общества.

Так сложилось в ее жизни. Кидать в нее за это тапками или камнями неправильно.

А фильм от ее гражданской неосведомленности, назовем это так, определенно выиграл. Как полугодом раньше выиграл фильм «Колыма» Дудя, сделавшего не обличительный исторический телевизионный экскурс, а историческую азбуку, в которой есть место терминам, понятиям, расшифровкам очевидных для людей старшего поколения значений, и не очевидных для двадцатилетних.

И фильм Тодоренко сделан как азбука. Азбука по теме домашнего насилия.

Без азбуки, по понятной причине, невозможно внятно понять смысл. И эксперты, которые в кадре отвечают на вопросы ведущей, для многих открывают не только природу домашнего насилия, но и истоки заблуждений.

Тодоренко так и выглядит в кадре — учеником, которому важно усвоить урок. И проговаривает, то, что усвоила. Когда проговариваешь, меньше шансов ошибиться.

В прикладном смысле этот фильм делает свою работу на отлично. Эксперты фильма — известные правозащитники, психологи, адвокат, в свою очередь, через нее расшифровывают для широкой аудитории реперные точки проблемы.

«Первое, что мы должны сказать жертве насилия — «Ты не виновата».

«Каждая четвертая гражданка в РФ сталкивается с домашним насилием».

«Насилие начинается не в тот момент, когда бьют, а когда начинают исправлять твой образ жизни и мысли».

«Бить или не бить — это всегда выбор агрессора».

«Вся наша психология настроена на то, чтобы сохранить привязанность во что бы то ни стало».

«Мы последняя в Совете Европы страна без закона о домашнем насилии».

«По нынешнему закону, если нарушишь правила парковки — штраф 3 тысячи рублей, если изобьешь жену — пять тысяч».

«В Москве действует один государственный кризисный центр для женщин. Один на 15 млн населения».

Фильм, на удивление тонко избегает соблазна представить Регину как раскаявшуюся медийную персону.

Она и не произносит ни разу в кадре слов извинения, и это очень правильно.

Потому что иначе фильм воспринимался бы зрителями не как ликбез в теме домашнего насилия, а как личная индульгенция Регины Тодоренко.

Ее личная ошибка дала возможность сделать очень своевременный фильм. Реанимация репутации через кино, как ни парадоксально, эту репутацию стало создавать. Редкая удача. Она сама говорит:

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря».

Средства от монетизации ролика она обещала отправить в профильные фонды.

Наталья Чернова

обозреватель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страна абьюза. Как же похожа семья, в которой царит насилие, на диктатуру. Что показал скандал с Региной Тодоренко