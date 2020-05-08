Вывозной рейс с россиянами из Израиля приземлился в Екатеринбурге

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08.05.2020, 0:30, Новости дня

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с эвакуированными из Израиля российскими туристами совершил посадку в Екатеринбурге, свидетельствуют данные на сайте аэропорта Кольцово.

На борту самолета рейса U6-3644 Тель-Авив – Ростов-на Дону – Екатеринбург в момент вылета из аэропорта Бен Гурион находились 128 пассажиров, 79 из них покинули самолет в Ростове-на-Дону, 49 следовали до Екатеринбурга, передает ТАСС.

«Уральские авиалинии» выполняют вывозные рейсы по утвержденному расписанию. Следующий рейс для эвакуации россиян авиакомпания планирует выполнить 9 мая по маршруту Аликанте – Санкт-Петербург – Москва.

Накануне Росавиация сформировала график вывозных рейсов из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама.



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