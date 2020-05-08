 

Вывозной рейс с россиянами из Израиля приземлился в Екатеринбурге

08.05.2020, 0:30, Новости дня

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с эвакуированными из Израиля российскими туристами совершил посадку в Екатеринбурге, свидетельствуют данные на сайте аэропорта Кольцово.

На борту самолета рейса U6-3644 Тель-Авив – Ростов-на Дону – Екатеринбург в момент вылета из аэропорта Бен Гурион находились 128 пассажиров, 79 из них покинули самолет в Ростове-на-Дону, 49 следовали до Екатеринбурга, передает ТАСС.

«Уральские авиалинии» выполняют вывозные рейсы по утвержденному расписанию. Следующий рейс для эвакуации россиян авиакомпания планирует выполнить 9 мая по маршруту Аликанте – Санкт-Петербург – Москва.

Накануне Росавиация сформировала график вывозных рейсов из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Fitch понизило рейтинг Украины

17.04 / Россия и Молдавия подписали соглашение о кредите в 200 млн евро

16.04 / Порошенко и Портнов пытаются перетянуть ГБР каждый на свою сторону – и.о. директора Госбюро

01.05 / Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом снизился на 56%

15.04 / Вопрос дня: Кто финансирует ВОЗ?

20.04 / DM – Пасха и самоизоляция — не все православные последовали советам властей

28.03 / «Проехала через Москву, и мне больно»: представитель ВОЗ не смогла скрыть разочарование

04.04 / Просто хорошее настроение: Губерниев отжигает на карантине

11.04 / Власти Москвы ограничивают въезд в город

09.04 / В России расширили список лекарств для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска