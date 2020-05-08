“Глобальный эксперимент”: известный бизнесмен удивил заявлением о карантине

08.05.2020, 0:20, Разное

Необходимы жесткие меры в борьбе с коронавирусом в России или нет – вопрос открытый, отметил бизнесмен. Заболевшие должны находиться в больницах или дома, но в случае с остальными можно подумать о более гибких мерах, считает Малофеев.

В пример бизнесмен привел Белоруссию и Швецию, власти которых отказались вводить серьезные ограничительные меры. По его словам, смертность от коронавируса там ненамного выше чем в странах, где ввели карантин.

Кроме того, эти страны сохранили экономическую активность, подчеркнул Малофеев. “У них все в порядке с экономикой, а самое главное, у них все в порядке с головой. В то время как весь этот глобальный эксперимент проводится именно над головой”, – сказал бизнесмен в эфире телеканала “Царьград”.

Он призвал начать постепенную отмену ограничительных мер. Продолжение карантина чревато серьезными последствиями для экономики, пояснил предприниматель.

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 11 231 человека – это рекорд за все время эпидемии. Более 6,7 тысячи случаев пришлось на Москву. В городе ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

Ограничительные меры из-за коронавируса в России были введены в конце марта. На совещании с президентом Владимиром Путиным 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила поэтапный план отмены карантина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT