Трамп подверг критике «Голос Америки»

08.05.2020, 0:15, Новости дня

Спустя всего 10 дней после терактов 11 сентября, ближайший соратник Усамы бин Ладена в Афганистане Мулла Омар предложил Службе пушту «Голоса Америки» организовать эксклюзивное интервью.

Мирна Уитсворт, на тот момент занимавшая пост и.о. директора «Голоса Америки», поручила двум журналистам провести телефонное интервью с таинственным лидером Талибана, который позволил бин Ладену поселиться в Афганистане.

Однако в администрации Буша вскоре узнали, что «Голос Америки» готовит сюжет. Уитсворт позвонили из Госдепартамента и сказали, что выпуск интервью с Омаром равносилен «политическому суициду».

Как отметил в недавнем интервью Ричард Бушер, занимавший тогда пост официального представителя в Госдепартаменте, хотя в администрации «уважали право агентства на объективное освещение новостей», власти не хотели, чтобы «Голос Америки» делал что-то, что, на их взгляд, может порадовать врага.

У «Голоса Америки» есть мандат от Конгресса на беспристрастное и всеобъемлющее освещение текущих событий, однако напряженность в отношениях между Белым домом и «Голосом Америки» является нормой уже на протяжении десятилетий – в основном из-за уникальности полуавтономной организации.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп, последовав примеру своих предшественников, выступил с критикой в адрес «Голоса Америки», но сделал это с беспрецедентной резкостью.

«Если вы слышали, что говорит «Голос Америки», это отвратительно. Они говорят отвратительные вещи в адрес нашей страны», – сказал президент в ходе брифинга в Розовом саду Белого дома 15 апреля.

Претензия Трампа по сути имеет два основания: во-первых, «Голос Америки» ссылался в своих материалах на сомнительную статистику китайского правительства по количеству заражений и смертей в Китае. Организация это обвинение решительно отвергает.

Во-вторых, президента возмутило, что ему не удалось назначить нового руководителя головной организации «Голоса Америки», Агентства США по глобальным медиа, из-за сопротивления демократов в Сенате.

Президент ранее уже выражал недовольство по поводу того, что он не обладает достаточным контролем над государственным СМИ, отражающим его собственные взгляды и взгляды его сторонников. В ноябре прошлого года он сказал, что следует создать государственную новостную сеть всемирного масштаба, чтобы противодействовать «несправедливым» и «фейковым» репортажам CNN и продемонстрировать миру величие США.

Однако, как показывает история с Муллой Омаром и другие примеры, Трамп – не первый президент, критикующий «Голос Америки». Это связано с тем, что, хотя организация обычно находится под надзором назначенцев Белого дома, материалы журналистов по закону обязаны быть непредвзятыми.

Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать обвинения президента в распространении китайской пропаганды в связи с использованием статистики по коронавирусу.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт отвергла обвинение, подчеркнув, что организация «стремится публиковать основанные на фактах материалы».

По данным «Комитета репортеров», «Голос Америки» около 20 раз развенчивал распространяемую Китаем дезинформацию.

Такого подхода организация придерживалась не всегда: в первые десятилетия существования «Голоса Америки» его материалы подлежали утверждению правительственного руководства.

Этот подход дал сбой во время Уотергейтского скандала, когда журналисты «Голоса Америки» настаивали на необходимости представлять полную картину, подчеркивая, что сила Америки не в том, что ее президенты никогда не ошибаются, а в том, что Конгресс способен исправить эти ошибки в рамках должной процедуры. В итоге был выработан компромисс: на каждую негативную новость о президенте должна была приходиться одна позитивная.

К 1976 году Конгресс и руководство «Голоса Америки» пришли к выводу, что организации нужен более четкий мандат, чтобы сохранить ее авторитет у зарубежной аудитории. Конгресс составил Устав, согласно которому «Голос Америки» должен публиковать достоверные факты, отражать все стороны американского общества и предоставлять четкие объяснения по поводу американской политики.

Впоследствии редакционная политика «Голоса Америки» получила дальнейшее закрепление в законодательстве в 1994 и 2016 гг. Были выработаны меры защиты журналистов от политического влияния, а организацию обязали соблюдать «высочайшие журналистские стандарты», придерживаясь основных внешнеполитических задач страны.

При этом организация находится в ведении исполнительной власти, которая уполномочена назначать главу Агентства по глобальным медиа.

В июне 2018 года Трамп выдвинул на этот пост консервативного документалиста и медийного топ-менеджера Майкла Пэка, однако процесс утверждения его кандидатуры до сих пор не завершен. По словам сенатора-демократа Боба Менендеса, кандидат так и не ответил на вопросы, связанные с подозрениями в различных нарушениях.

Глава консервативного аналитического центра «Фонд защиты демократий» Клиффорд Мэй считает, что критика Трампа в адрес «Голоса Америки» оправдана в силу его недовольства этой ситуацией.

В 2001 году, когда разгорелся спор вокруг интервью с Муллой Омаром, более 100 журналистов «Голоса Америки» подписали петицию, призывая организацию не поддаваться давлению. В итоге были опубликованы фрагменты интервью и пояснительное заявление с ответом на критику. «Жители Афганистана настраиваются на нашу волну, потому что доверяют нам, а мы рассказываем историю в полном объеме», – говорилось в заявлении.

Впоследствии обе стороны оставили конфликт позади, однако Уитворт сместили с поста менее, чем через две недели после выхода интервью.

Как отмечает Лата Нотт из «Форума свободы» (Freedom Forum), периоды острых политических противоречий, такие как импичмент или война, ставят «Голос Америки» в сложную ситуацию, но именно в эти моменты организация завоевывает авторитет аудитории.

«Тот факт, что медиа-организации, получающие федеральное финансирование, не управляются государством, а являются независимыми, невероятно важен», – считает Нотт.

«Для правительства естественно говорить: раз мы за это платим, мы хотим, чтобы ситуация освещалась в наиболее выгодном для нас свете, – отмечает профессор Университета Южной Калифорнии Николас Калл. – Но для журналистов естественно давать отпор и настаивать, что журналистская этика предполагает освещение обеих сторон ситуации, а также эффективность и достоверность».