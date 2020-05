FreePlayDays: Microsoft объявила об акции с бесплатными играми на Xbox One

08.05.2020, 0:09, Разное

Компания Microsoft информировала о начале акции, в ходе которой подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут поиграть на консоли Xbox One с существенными скидками. Предложенными для игры продуктами стали: Saints Row IV: Re-Elected, Dragon Ball FighterZ и PlayerUnknown`s Battlegrounds.

По информации корпорации, длительность акции рассчитана до 09:59 по московскому времени 11 мая. В частности, первой из предложенных игр стала PlayerUnknown`s Battlegrounds. В ней в рамках королевской битвы, совершаемой на масштабных картах, у геймеров имеется возможность справиться с противниками, собирая оружие и припасы, чтобы остаться последним оставшимся в живых. Отмечается, что в период акции пользователи смогут ознакомиться с обновлением седьмой части игры, а также испытать свои силы на зимней карте. Стандартное издание предлагается к приобретению со скидкой 75% за 4,99 долларов США.

Второй игрой станет файтинг Dragon Ball FighterZ, посвященный тематике вселенной “Жемчуга дракона”. В формате “3 на 3” можно будет сразиться в поединках между персонажами известной аниме- и манга-франшизы. В ходе акции стандартная Dragon Ball FighterZ будет доступна со скидкой 75% за 14,99 долларов США, а Ultimate-издание – с такой же уценкой за 27,49 долларов.

Третьим доступным акционным продуктом станет экшн Saints Row IV: Re-Elected. Игрок сможет попробовать себя в роли президента США, чтобы спасти Землю от нашествия инопланетян с применением супероружия и боеприпасов. В данном пакете предложено целых три варианта изданий со скидкой: стандартное издание Saints Row IV: Re-Elected (75% или $4,99), издание издание Saints Row IV: Re-Elected&Gat out of Hell (80% или $5,99) и самостоятельное расширение Saints Row: Gat out of Hell (75% или $3,74).