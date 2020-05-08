Мнение: О Собянине против Путина само собой

08.05.2020, 0:05, Разное

Последние пару месяцев проходят в России, а особенно в столице под девизом полуслова «само». Всё самое главное теперь происходит как бы само собой, вне решений, постановлений, указов и приказов. Президент Владимир #Путин самоизолировался, предположительно в Ново-Огарёво, самоупростившись до состояния одной и той же телевизионной картинки. Второе лицо в государстве, премьер-министр Михаил Мишустин самозаразился #коронавирус­ом и самоустранился в больницу. Следующие по списку, спикеры верхней и нижней палат парламента вообще саморастворились. И сам собой образовавшийся дефицит публичной власти самочинно заполнил практически самовыдвинувшийся московский мэр Сергей #Собянин.

Вот уж кто действительно возрождает приятный россиянам архетип чиновника-деятеля, отца-радетеля, пусть и немного самодура, который запер москвичей по домам и дачам. Столичный градоначальник лично инспектирует различные критически важные объекты, постоянно раздаёт живые интервью, предстаёт первым среди равных на фоне прочих коллег-губернаторов и вообще становится кем-то первым…



Вот типичное фото Сергея Собянина последних недель. И типичный сюжет – со врачами, строителями, транспортниками, рабочими и т.д. Подобная стилистика, одновременно советская и современная, не может не встретить горячего отклика у ядерного электората. В общем, имиджмейкер у мэра неплохой.

Многие его решения, бесспорно, сомнительны и даже идут вразрез с федеральными стандартами. Чего только стоит одно лишь продление самоизоляции ещё на три недели под флагом ослабления режима! Ведь Роспотребнадзор предложил первым этапом возвращения к нормальной жизни считать занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. Но мэр Москвы своим указом обязал людей и дальше оставаться на местах, хотя уже и ресурсы, и терпение на исходе.

Некоторые заподозрили в этом коварный мэрский план спровоцировать в столице бессмысленный бунт, стихийный, неорганизованный и потому легко подавляемый. За счёт чего технично перехватить реальную #власть не де-юре, но де-факто. Как власть авторитета.

Красивый план, да… Но, возможно, всё проще.

Про Владимира Путина злые языки говорят, что он всячески унижает верноподданных россиян, отыгрывая неизлеченные комплексы дворового детства. Точно так же, как типичный омега в подростковой иерархии двора самоутверждается через систематические унижения младших и слабых, тем самым становясь альфой хотя бы в своём воображении. Не факт, что это верно с точки зрения психологии. Но если да, то Сергей Собянин, возможно, всего лишь подсознательно копирует стиль поведения своего патрона. И – вот он движущий мотив! – просто отыгрывается на москвичах за «оленевода», бордюры, помпадуршу и аббревиатуру СХМ. И если это так, то Сергей Семёнович возможно даже ближе Владимиру Владимировичу, чем принято считать.

Неужели – вот он, преемник? Или всё же – самозванец?