 

Мнение: Москва не скоро вернется к нормальной жизни без ограничений

07.05.2020, 23:55, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5847426.html крымским ограничениям.

1. Москва с 12 мая переходит на обязательный масочный режим в общественном транспорте. Штраф за нарушение режима – 4 тыс. рублей.
2. По словам Собянина, Москва еще не скоро вернется к нормальной жизни без ограничений. У нас с схожим выступлением на прошлой неделе выступал местный губернатор и упоминал осень. Вчера Собянин заявлял о стабилизации ситуации с заболевшими.
3. Также Собянин заявил, что реальное число заболевших в Москве – 300 000 человек или около 2-2,5% населения города. При этом официальное число по всей России – 177 тыс, из них 92 тыс. в Москве. Вот это поворот (нет).
4. На салют в честь День Победы Собянин рекомендовал не ходить. Набережные и смотровые площадки на 9 мая в Москве будут закрыты.

Прочее.

1. Лидеры гонки вакцин против коронавируса – https://prof-afv.livejournal.com/14986.html – (лидеры есть, но работающих вакцин пока что нет)
2. Досье сообщества разведсообщества "Пяти глаз" о коронавирусе в Китае – http://perevodika.ru/articles/1209108.html (а вот и заказуха подъехала)
3. Лукашенко о коронавирусе – https://www.youtube.com/watch?v=fzFRsEPFK8s (за сюжеты о коронавирусе в Белоруссии Батька выгнал из страны съемочную группу Первого канала)
4. Профессора из Китая исследовавшего коронавирус, убили в США – https://www.youtube.com/watch?v=cnD0md6_Yao (это было убийство естественного происхождения)
5. Как в Швеции ведется учет и тестирование коронавируса – https://www.youtube.com/watch?v=SXorOdiv-a8 (о том, как ведется учет заболевших, большинство из которых просто не считают).
6. Вслед за Пентагоном, и Госдеп заявил, что у него нет уверенности насчет того, откуда пошел вирус https://russian.rt.com/inotv/2020-05-07/CNN-Pompeo-priznal-chto-SSHA (на прошлой неделе вещали про железные улики против Китая)

Источник: Colonel Cassad



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