 

Пушков указал на бессмысленность НАТО в условиях пандемии

07.05.2020, 23:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление группировки кораблей входящих в НАТО стран в Баренцевом море, обратив внимание на бессмысленность существования Североатлантического альянса в условиях пандемии коронавируса.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья – и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, 4 мая Северный флот взял на сопровождение группу кораблей стран НАТО в Баренцевом море. Позднее Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, подошедших к границам РФ в Баренцевом море.



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