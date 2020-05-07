 

Euronews – карантин в Европе заканчивается — но привычная жизнь начнётся ещё не скоро

07.05.2020, 23:45, Новости дня

Европа начинает постепенно оживать после тотального карантина. Уже многие страны Евросоюза поэтапно смягчают меры изоляции. Однако о возвращении к обычной жизни пока говорить рано: многие ограничения останутся и после отмены карантина, чтобы избежать повторных вспышек коронавируса, передаёт Euronews.

Европа начинает оживать после карантина: страны ЕС одна за другой снимают ограничительные меры. Однако о возвращении к обычной жизни пока говорить рано.

В Италии после долгого перерыва открылись кафе, бары и рестораны. Впрочем, посетителей немного — еда только навынос, заходят в основном местные жители, поскольку туристов в Италии в ближайшие недели не предвидится.

В соседней Франции режим изоляции будет снят 11 мая. Городские службы активно к этому готовятся, проводится тотальная дезинфекция общественного транспорта.

МУЖЧИНА: Мы клеим на сиденья специальные надписи, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Вдобавок напоминаем о мерах профилактики и обязательном ношении масок в автобусах и в целом на общественном транспорте.

Соблюдение социальной дистанции — похоже, главный тренд сезона. Вот такие очереди, как в Берлине, сегодня можно увидеть во всех крупных городах Европы.

Испания наравне с Италией и Францией — в числе стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Глава испанского правительства попросил парламент продлить особый режим в стране до конца мая. Впрочем, и здесь эпидемия, как кажется, уже позади: в конце апреля людям разрешили выходить на улицу, возобновили работу предприятия и малый бизнес.

Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года. 



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