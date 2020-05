COVID-19 в Британии. Более 500 умерших и 5,5 тыс. новых случаев заражения за сутки

07.05.2020, 23:30, Новости дня

За последние 24 часа в Великобритании от коронавируса скончалось 539 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 7 мая в Twitter.

Общее число жертв эпидемии в Соединенном Королевстве выросло до 30 615 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 206 715 человек (у 5614 из них диагноз подтвержден за последние сутки).

Таким образом, Великобритания занимает второе место в мире по количеству умерших от коронавируса (больше умерших только в США – 74 тыс.), а также четвертое – по общему числу подтвержденных случаев заражения COVID-19, уступая США (1,24 млн), Испании (220,3 тыс.) и Италии (215,8 тыс.).

As of 9am 7 May, there have been 1,534,533 tests, with 86,583 tests on 6 May.

1,139,626 people have been tested of which 206,715 tested positive.

As of 5pm on 6 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 30,615 have sadly died. pic.twitter.com/i1ojwCbNuO

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 7, 2020

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 7 мая в мире коронавирусом заразилось 3,78 млн человек, умерло 264 тыс., выздоровело около 1,25 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.