 

“Слуга народа” разработала “долгожданный законопроект”, который позволит увольнять министров

07.05.2020, 23:30, Новости дня

Фракция “Слуги народа” разработала законопроект “Об интерпелляции”, который позволит инициировать отставку отдельных министров. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции, народный депутат Евгения Кравчук.

Она назвала разработанный документ “долгожданным законопроектом об усилении парламентского контроля”.

По мнению нардепа, сейчас у парламента недостаточно рычагов для реализации функции контроля над правительством.

“Выход – процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поднимать вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. […] Инициировать процедуру сможет комитет или 45 народных депутатов”, – сообщила Кравчук.

После этого вопрос должен рассмотреть профильный комитет, затем он выносится на рассмотрение сессии.

“Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования и парламент сам принимает решение об увольнении министра”, – отметила нардеп. 

Из сообщения Кравчук следует, что Рада не сможет уволить министра обороны или главу МИД (они назначаются по представлению президента), а только рекомендовать президенту отправить их в отставку.

На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.

Довгоочікуваний законопроект про посилення парламентського контролю) Ви знаєте, що таке інтерпеляція? Я поясню, бо це…

Posted by Yevheniya Kravchuk on Neljapäev, 7. mai 2020

В соответствии с действующим законом “О Кабинете Министров”, министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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