 

Главы МИД РФ и Греции обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии

07.05.2020, 23:30, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политике, экономике, культуре и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По словам дипломатических источников, в центре внимания министров в ходе состоявшегося телефонного разговора «находились двусторонние отношения, региональные события и борьба с пандемией [коронавируса]», передает ТАСС.

«Министры, в частности, обменялись мнениями и опытом в отношении действий, которые потребовалось предпринять для борьбы с пандемией коронавируса. Дендиас поблагодарил Лаврова за помощь, которую он оказал в усилиях по возвращению на родину греческих граждан из России», – отмечает АМНА.

По словам источников, «касаясь двусторонних отношений, Дендиас упомянул о давних отношениях дружбы и сотрудничества между Грецией и Россией, подчеркнув важность Совместного плана действий в углублении и дальнейшем развитии этих отношений как в политической, так и в экономической и культурной областях».

«Кроме того, была подчеркнута важность туристических потоков из РФ в Грецию и их позитивное влияние на отношения между нашими народами», – говорится в сообщении.

«Министры имели возможность обменяться мнениями по ряду региональных вопросов с акцентом на события в Сирии и Ливии», – отметило АМНА.

Напомним, 20 апреля 16 турецких истребителей F-16 вторглись в воздушное пространство Греции, после чего вошли в воздушное пространство Ливии.

Напомним также, МИД РФ пообещал не оставлять без внимания поступающие от других стран просьбы о помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее РФ уже оказала помощь Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

29.04 / Вставные зубы и свадебное платье: что забывали россияне в поездах

26.04 / Умерла медсестра ГКМБ

27.03 / Путин поручил приступить к проекту “Сила Сибири-2” в направлении Китая

10.04 / В районе Аляски перехвачены два российских военных самолета

21.04 / Нацбанк Казахстана ограничил компаниям снятие наличных денег со счетов

02.05 / Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

07.04 / Несколько европейских стран анонсировали смягчение карантина

05.05 / Григорий Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ

28.03 / Назван период жизнеспособности коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска