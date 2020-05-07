В США хотят ввести домашний арест для нарушающих карантин носителей коронавируса

07.05.2020, 23:30, Разное

По сведениям авторитетного издания Reuters, в США рассматривают возможность использования функции мониторинга домашнего ареста, в том числе и браслетов на лодыжке, для ограничения передвижения американцев, у которых был подтвержден коронавирус. На сегодняшний день данная идея уже реализована в нескольких штатах, однако её хотят воплотить по всей стране.

Единственное, что препятствует этому – серьезные юридические последствия, так как по сути, чиновники не имеют права навязывания электронного мониторинга ввиду отсутствия правонарушений или постановления суда. К примеру, это коснулось штата Гавайи, где такую идею рассматривали довольно долго, но реализацию пришлось отложить после длительных обсуждений со стороны канцелярии генерального прокурора Гавайев.

Сейчас подобные меры функционируют лишь частично, например, в Кентукки. Если житель этого штата заражен коронавирусом и нарушает карантин, то помещается под домашний арест с обязательным ношение специального браслета. Для жителей Арканзаса было разработано приложение, которое отслеживает местонахождение людей, отбывающих домашний арест.