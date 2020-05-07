 

Актер, сыгравший Рона Уизли в “Гарри Поттере”, впервые стал отцом

07.05.2020, 23:18, Новости дня

Британский актер Руперт Гринт, больше всего запомнившийся зрителю как исполнитель роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", впервые стал отцом. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя возлюбленная Гринта Джорджия Грум родила девочку. Подробности пока не уточняются. Пара попросила уважать их частную жизнь в это "особенное время".

Руперт Гринт и Джорджия Грум стали встречаться в 2011 году. К слову, о том, что возлюбленная артиста беременна, стало известно лишь в прошлом месяце.

Руперт Гринт прославился, сыграв рыжего мальчишку, друга и сокурсника Гарри Поттера Рона Уизли. После участия во всемирно известной франшизе, снятой по романам Джоан Роулинг, британский актер продолжил свой профессиональный путь, снявшись в таких картинах как "Уроки вождения", "В белом плену", "Лунная афера".



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