“Вызов принят”. Макгрегор согласен драться с Оскаром Де Ла Хойей по правилам бокса

07.05.2020, 23:18, Новости дня

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал свое согласие на проведение боя против боксера Оскара Де Ла Хойи. Накануне американец заявил, что ММА-боец выстоит против него только два раунда.

31-летний представитель смешанного стиля отреагировал на высказывание Де Ла Хойи и в своем Twitter-аккаунте написал: "Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя".

Макгрегор помимо 26 боев в ММА (22 победы, 4 поражения), также имел опыт выступлений в боксерском ринге: в 2017 году он проиграл Флойду Мэйвезеру-младшему.

Де Ла Хойе сейчас 47 лет. За свою карьеру профессионального боксера он провел 45 боев, 39 из которых завершились его победой (30 — нокаутом), и шесть — проиграл. Его последний бой прошел в 2008 году, когда он уступил Мэнни Пакьяо.