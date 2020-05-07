 

“Вызов принят”. Макгрегор согласен драться с Оскаром Де Ла Хойей по правилам бокса

07.05.2020, 23:18, Новости дня

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал свое согласие на проведение боя против боксера Оскара Де Ла Хойи. Накануне американец заявил, что ММА-боец выстоит против него только два раунда.

31-летний представитель смешанного стиля отреагировал на высказывание Де Ла Хойи и в своем Twitter-аккаунте написал: "Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя".

Макгрегор помимо 26 боев в ММА (22 победы, 4 поражения), также имел опыт выступлений в боксерском ринге: в 2017 году он проиграл Флойду Мэйвезеру-младшему.

Де Ла Хойе сейчас 47 лет. За свою карьеру профессионального боксера он провел 45 боев, 39 из которых завершились его победой (30 — нокаутом), и шесть — проиграл. Его последний бой прошел в 2008 году, когда он уступил Мэнни Пакьяо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Bild – вместо тестов — британцы натаскивают собак на коронавирус

27.03 / «Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Китай

11.04 / США предложили награду за данные о лидере иракской «Хезболлы»

10.04 / В Киеве за сутки выявили 13 случаев COVID-19

09.04 / СК завел дело о геноциде жителей Ростовской области эсэсовцами во время ВОВ

06.04 / Трамп скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

30.03 / По факту ранения ребенка в Москве возбудили дело

03.04 / Das Erste – до ста миллиардов евро — фон дер Ляйен предлагает «план Маршалла» для Европы

16.04 / В ЕС задумались над отправкой миротворцев на границу РФ и Украины

21.04 / На пост вице-президента США предложили Мишель Обаму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска