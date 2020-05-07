 

Ученые: Ожирение повышает риск госпитализации при инфицировании коронавирусом

07.05.2020, 23:09, Разное

Британскими учеными из Университета Глазго определены факторы, повышающие риск госпитализации при инфицировании коронавирусом. Специалисты считают наиболее значимыми среди них ожирение, медленную ходьбу и курение.
Ученые для проведения исследований использовали информацию проекта UK Biobank, в который сотни тысяч британцев передают образцы своих ДНК, сообщая об имеющихся привычках и уровне физической активности. Используя статистический анализ, специалисты изучили информацию о свыше 428 тыс. участников, 340 из которых заразились коронавирусом.

Они выяснили, что главной причиной госпитализации при COVID-19 является ожирение, удваивающее вероятность попадания в больницу. Специалисты назвали среди негативно влияющих на протекание коронавирусной инфекции факторов также курение и привычку медленно ходить.

Ученые не разбирались в природе механизма, повышающего риски осложнений у людей с ожирением. Согласно ранее проведенным исследованиям, организм человека с избыточным весом производит большее количество молекул рецептора ACE2, благодаря которому вирус попадает в здоровые клетки.



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