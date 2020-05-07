Мнение: Для кого и почему Беларусь – как покойник….

07.05.2020, 22:55, Разное

1 канал показал репортаж о вспышке коронавируса в Беларуси.

Официальному Минску репортаж не понравился. МИД Беларуси аннулировало аккредитацию сотрудники 1 канала.

Не удивлен. Сам когда-то работал собкором «Вестей» в Минске.

МИД Беларуси в свое время и меня лишил аккредитации.

Куда больше меня удивляет, что самый известный в ЖЖ блогер, котрого я знаю, и тексты которого регулярно попадают мне на глаза, ничего не пишет о том, что происходит в его стране с коронавирусом. Да и не только с коронавирусом. Для него Беларусь, похоже, как покойник. О котором можно писать или хорошо, или никак…

Впрочем, на днях попал на глаза текст maxim_nm «Правда про детские сады в СССР». И я лишний раз убедился, что детские психологические травмы могут испортить всю жизнь человека…

Чуть не прослезился вот на этих строчках: «…старший брат Миша сделал мне игрушечную сигарету из настоящей — вытряс табак и вставил внутрь обрезок карандаша. Воспитательницы увидели у меня эту сигарету и вместо того, чтобы спросить, что это и откуда — провели настоящий тюремный "шмон" моего шкафчика, на виду у всех вытряхивая оттуда вещи и громко перекрикиваясь между собой».

Поразил и финал текста: « Я очень рад, что в сознательном возрасте смог понюхать, чем эта система пахнет — диктатура воняет вчерашним гороховым супом, в котором пахло в вестибюле советских детских садов. От этого запаха у меня до сих пор по спине холодок».

Теперь мне все понятно, почему maxim_nm так смело и бескомпромиссно пишет про то, как хреново все было в СССР, и как все скверно сегодня в России, но не замечает происходящего в Беларуси, помалкивает про Лукашенко. Думаю, что парня крепко держат за горло детские страхи. Парень, видимо, сильно боится, что за ним придут и начнут «вытряхивать вещи», «громко перекрикиваясь между собой».

Видимо, блогера надломила советская детская травма. Понимаю и сочувствую….