Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции

07.05.2020, 22:45, Разное

Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо сказаться на людях с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru.

Зверев отметил, что такие люди находятся в группе риска по коронавирусу. А из-за длительного пребывания дома их болезни могут обостриться. При этом они не смогут своевременно получить медицинскую помощь, передает “Царьград”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT