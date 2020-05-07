 

Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции

07.05.2020, 22:45, Разное

Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо сказаться на людях с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru.

Зверев отметил, что такие люди находятся в группе риска по коронавирусу. А из-за длительного пребывания дома их болезни могут обостриться. При этом они не смогут своевременно получить медицинскую помощь, передает “Царьград”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

29.04 / Испугавшаяся «чипирования» мать кормила в лесу своих детей свежими листьями

27.03 / Мнение: Почему закрыли московские парки

01.04 / Мнение: Доход на убытках

15.04 / Дома доболеете

08.04 / Мнение: Memory Hack: технологии на службе Победы

07.05 / Никита Джигурда вызвал на бойцовский поединок Александра Емельяненко

18.04 / В центре Санкт-Петербурга Hyundai Solaris пробил ограждение и едва не упал в реку

09.04 / Скандалы: Поможет ли коронавирус Дмитрию Мазепину

18.04 / Запертые в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска