Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции
07.05.2020, 22:45, Разное
Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо сказаться на людях с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru.
Зверев отметил, что такие люди находятся в группе риска по коронавирусу. А из-за длительного пребывания дома их болезни могут обостриться. При этом они не смогут своевременно получить медицинскую помощь, передает “Царьград”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет