В Санкт-Петербурге хотят установить памятник курьеру

07.05.2020, 22:45, Разное

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Александр Лагунов сообщил, что в Санкт-Петербурге планируется возвести памятник курьеру. Таким образом доставщикам хотят выразить благодарность, сообщают “Невские Новости”

Лагунов напомнил, что благодаря курьерам россияне своевременно и безопасно получают необходимые продукты во время пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составляет 6190 человек. 44 человека погибли, еще 1552 – излечились.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT