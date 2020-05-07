В фокусе фейков Кремля: коронавирус и Украина

07.05.2020, 22:42, Новости дня

КИЕВ – Прокремлевская пресса использует темы о коронавирусе в дезинформационных целях. Об том говорится 7 мая в материалах Европейской службы внешнеполитической деятельности на сайте EUvsDisinfo.eu.

Эксперты отмечают, что в российских пропагандистских материалах акценты смещаются в сторону ситуации в Украине: на текущей неделе было зафиксировано шестнадцать подобных случаев, в том числе – о Евромайдане, крушении рейса МН17 Малазийских авиалиний, войне на Донбассе.

Однако, вместе с тем, в российской прессе также обсуждается и текущая повестка – противостояние пандемии в Украине.

«Из 55 сообщений о дезинформации, которые мы отслеживали на этой неделе, 31 сообщение все еще было посвящено коронавирусу», – говорится 7 мая на EUvsDisinfo.eu.

«Украинская тема» в российских пропагандистских материалах, отмечают европейские эксперты, сегодня «на подъеме». Темы об Украине упоминают в привязке к фейковым сообщениям о якобы создании секретных американских лабораторий в Украине, которые могли спровоцировать холеру или что США начали поддерживать Евромайдан из-за планов Украины по закрытию биолабораторий.

За два дня до 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, на этой неделе было относительно немного случаев дезинформации, затрагивающих историю, говорится в Еженедельном обзоре дезинформации.

США выделят дополнительную помощь для борьбы с COVID -19

В заявлении от имени Госсекретаря США Майка Помпео на странице в Фейсбуке посольства Соединенных Штатов в Украине 7 мая говорится о предоставлении дополнительных 128 миллионов в качестве глобальной медико-гуманитарной помощи в ответ на пандемию COVID -19.

«С учетом этого дополнительного взноса общая сумма спасительной медицинской, гуманитарной и экономической помощи для более 120 стран составляет на сегодня более 900 миллионов долларов. Объявленное сегодня финансирование включает сто миллионов долларов для мирового здравоохранения, для предотвращения распространения вирусов, их выявление и контроль за ними», – отмечается в заявлении.

280 миллионов долларов [из этой суммы] направят для обеспечения гуманитарной помощью для противостояния распространения COVID-19 беженцев и мигрантов.

На странице посольства США в Украине в Фейсбуке отмечается, что все вместе американцы предоставили почти 6,5 млрд долларов правительственной и неправительственной помощи и пожертвований на общемировое противодействие COVID-19. Это составляет почти 60% общей суммы в мире.

Статистика коронавируса в Украине и России

В Украине зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 507 новых случаев. Об этом на брифинге 7 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ. «За минувшие сутки заболели 507 человек. Всего за время пандемии заболели 13 691 человек, из них 933 ребенка и 2660 медработник», – сказал Степанов.

Российский сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что к 10:45 7 мая в стране было выявлено 177160 заболевших, 11231 – заболевших за последние сутки, 23,8 тысячи человек выздоровели, 1625 человек умерло.

Российские фейки и их причины

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, распространение Россией фейков об Украине вызвано тремя важными составляющими.

«Российская идентичность строится преимущественно на внешних победах и убеждении, что Россия – это «крепость в осаде». Но с конца прошлого года происходит чрезмерная сосредоточенность российской повестки дня на внутренних проблемах – конституционная реформа, коронавирус, цены на нефть. Это привело к снижению рейтинга Путина (по данным Левада-центр, последние опросы показали рекордный за все время спад поддержки), и к усилению протестной активности в регионах», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дезинформация о ситуации в Украине, противоэпидемиологических мероприятиях в этой стране, по его словам, нужна Кремлю для пропагандистских целей «ради выживания».

«Долговременная информационная пропаганда Кремля направлена на формирование у россиян, и у украинцев, что Украина – это «Россия, которая пошла другим путем», или – что это «Россия без Путина». И для этого мнения очень важно не допустить, чтобы в какой-то из важных сфер Украина была успешнее, чем Россия. В том числе – и в сфере противодействия коронавирусу. Особенно, когда в России по сравнению с Украиной, фиксируется несоизмеримо большее количество и больных, и умерших от коронавируса», – отмечает Богдан Петренко.

Он отмечает, что в Украине на контролируемой центральным правительством, так и на оккупированной территории есть аудитория, которая доверяет именно российскому телевидению и его фейкам.

«Поэтому такой информационный вброс, помимо влияния на российскую аудиторию, формирует антиукраинские и пророссийские взгляды среди сторонников России на территории Украины», – подчеркивает Богдан Петренко.

К борьбе с коронавирусом не готовы

Руководитель проектов Аналитического центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха отмечает, что российская информационная политика отображает стагнацию экономических и политических процессов в стране.

«Рейтинги власти падают, люди не зарабатывают, нужно как-то перевести стрелки, при этом ни у кого не возникает вопросов – что происходит в самой России. Дай бог, чтобы они справились в Москве, что у них там происходит с коронавирусом. Даже – сколько человек умирает в Москве, они не могут проконтролировать после жесткого ограничения передвижения», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он отмечает, что в России и в Украине власть неудачно коммуницирует с обществом по вопросам профилактики коронавируса, поэтому в странах царит «нигилизм».

«В Украине никто маски не носит, и не верят власти, а России власть просто боятся. Но то, что происходит в Украине – можно сказать, ничего не происходит. Власть просто от страха скопировала варианты европейских стран. В России центральная власть думала, что можно будет сформировать коллективный иммунитет и с небольшими потерями, не останавливая страну, выйти из ситуации. У них это не вышло. В Швеции тяжело, но получилось. У России – нет. С чем это связано? С сознательным игнорированием антиэпидемиологических мероприятий», – отмечает Вадим Хомаха.

Политолог считает, что сегодня в мире никто не сможет оценить последствия влияния коронавируса на национальные экономики и гражданские общества стран.

«Я не отношусь ни к теоретикам всемирного заговора, ни к тем, кто отрицает пандемию, но с ней придется жить, и, возможно, очень долго», – утверждает Вадим Хомаха.

Политолог отмечает, что результаты борьбы зависят от правильной и скоординированной эпидемиологической политики, к которой ни в России, ни в Украине не готовы.