Посол США при ОБСЕ призвал Россию прекратить фальсификацию истории

07.05.2020, 22:42, Новости дня

Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал во вторник Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны. Гилмор заявил об этом накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Гилмор подчеркнул, что, «хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… – и мы чтим эти жертвы целиком и полностью – мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду».

Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под «почти 50-летний гнет Советского Союза». Таким образом, путь к истинному освобождению оказался долгим, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря «до сих пор идут по этому пути».

«Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допускаемой Россией», – заявил Гилмор.

Полный текст выступления Джеймса Гилмора опубликован на сайте представительства США при ОБСЕ.