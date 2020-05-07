Учёные выяснили, что производители намеренно преувеличивают пользу детских смесей

07.05.2020, 22:30, Разное

Международная группа учёных выяснила, что польза детских молочных смесей, о которой часто вспоминают производители в рекламных видео, является существенно преувеличенной. По этой причине эксперты планируют внести изменения в правила рекламирования данного продукта.

Эксперты утверждают, что производители детских молочных смесей способны преувеличивать полезные свойства своей продукции. «Во время изучения информации от производителей, которые сообщают о пользе смесей для пищеварения ребенка, мы не можем обнаружить доказательства этих заявлений», — рассказал профессор Бойл. Согласно его утверждению, производители не предоставляют информацию об авторитетных исследованиях, а зачастую аргументируют выступлениями на конференциях или экспериментами, которые не дали точных результатов.

Более того, порой за громкими заявлениями компаний не существует проверенных данных. Для примера недостоверной рекламы эксперт сообщил, производители могут заявлять, что детские молочные смеси, заменяющие грудное вскармливание, способны улучшить интеллектуальное развитие, снизить риск возникновения аллергической реакции или улучшить пищеварение. Бойл считает, производители детского питания должны более ответственно подходить к рекламе своей продукции.