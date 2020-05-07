В Брянской области в споре о коронавирусе бывший полицейский убил собеседника

07.05.2020, 22:30, Разное

Два приятеля поспорили из-за коронавируса, но для одного из них словесный конфликт закончился жестоким избиением и смертью. Полицейский, скептический относившийся к COVID-19, убил своего оппонента, информация об этом появилась в издании «Новости Брянска».

Все началось с того, что мужчины решили отдохнуть в гараже. Но в один момент речь зашла о пандемии коронавируса. Бывший 40-летний полицейский, который теперь работал охранником, заявил, что «коронавирус является глупостью для запугивания россиян». С этим его приятель был не согласен.

Тогда приезжий москвич набросился на оппонента и начал жестоко его избивать. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, а подозреваемого скептика взяли под стражу. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Стоит отметить, что это не первые случаи подобного мракобесия. Так, в Нидерландах и Англии вандалы сжигали вышки 5G-сетей, называя их источником распространения коронавируса.