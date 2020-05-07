 

Минюст США закрыл дело против экс-помощника Трампа по нацбезопасности

07.05.2020, 22:30, Новости дня

Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщило Associated Press со ссылкой на документы суда.

Минюст США уведомил судебные инстанции о том, что приостанавливает это дело «после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию», передает ТАСС.

Трамп уже сообщил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу в администрацию президента США. «Я бы точно рассмотрел это. Я думаю, он прекрасный человек», – отметил американский лидер. «Похоже, что Майкл Флинн будет оправдан. Я не судья, у меня другие полномочия», – добавил глава Белого дома.

В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы 2016 года. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора».

В РФ заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.



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