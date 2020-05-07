В Петербурге резко подорожало лечение от COVID-19

07.05.2020, 22:30, Разное

В Петербурге увеличилась цена на услуги по лечению от коронавируса. Стоимость процедур, применяемых при тяжелой форме COVID-19, возросла до 372 тысяч 611 рублей.

Больные средней тяжести находятся в госпитале 21 день, а цена их выздоровления составляет 174 тысячи 663 рубля. Чтобы излечить больных с легкой формой коронавируса необходимо 14 дней и 58 310 рублей. Тариф при самостоятельном выздоровлении составил 10 060 рублей за 10 дней. С мая месяца появились цены для людей с тяжелой формой болезни, 14 дневную и интенсивную терапию оценили в 193 тысячи рублей взрослым людям и 450 тысяч для детей.

В Петербурге людей с COVID-19 отправляют в профильные и переделанные под лечение зараженных больницы. Финансирует их территориальный фонд обязательного медицинского страхования, бюджет которого составил 119 миллиардов рублей на 2020 год. Чтобы оказывать помощь людям в него заложили 100 миллиардов. Деньги распределяют не под заболевание, а в соответствии с плановым заданием, утвержденным для учреждений здравоохранения. Сюда включены: госпитализация и обследование, которые сейчас приостановили.

Бюджет ОМС создается из страховых взносов – перечисляя 5,1% с фонда оплаты труда. На застрахованного приходятся 18 974 рублей, а средняя цена лечения – 32 888 рублей. Новую стоимость прописали в дополнительном соглашении. Законодательством предусмотрели корректировку плановых объемов при возникновении внезапных трат.