Мнение: Хронология вторжения наемников в Венесуэлу

07.05.2020, 22:28, Разное

Перевод (слегка причесанный технический) основных тезисов выступления Мадуро посвященных провалившейся попытке государственного переворота в Венесуэле с помощью американских наемников. По сути это официальная венесуэльская трактовка произошедшего по горячим следам.

Важный момент – спецслужбы Венесуэлы еще в первой половине марта знали о подготовке переворота и даже располагали информацией о том, о чем договаривались Трамп и Дуке в Белом Доме и были в курсе контракта, который заключил глава ЧВК Silvercorp Гудро. Разгром заговора начался еще 19 апреля, когда спецслужбы Венесуэлы начали аккуратно разваливать его структуру. Арест основных фигурантов 3-4 мая был жирной финальной точкой.

В целом, Венесуэла ясно показываает, что операция по перевороту была скомпроментирована еще на ранней стадии подготовки, поэтому столь позорный провал не удивителен – у Венесуэлы было время, чтобы подготовить "теплую встречу" так, как она считала нужным и не только схватить террористов, но и нанести удар непосредственно по Трампу, который теперь вынужден отбиваться от обвинений в причастности к террористическому нападению. Отличная работа спецслужб. С трудом верится, что это была только самостоятельная работа венесуэльских спецслужб. Помощь со стороны спецслужб Кубы и РФ более чем вероятна.

Основные положения выступления Президента в хронологии вторжения наемников в Венесуэлу

Автор: Николас Мадуро

Предоставлено Посольством Боливарианской Республики Венесуэла в РФ

Место: Дворец Мирафлорес

Дата: 4 мая 2020 года

● Я сказал об этом ещё несколько недель назад, в марте, когда начался карантин (…), я обратился с призывом оставить в стороне ссоры, конфликты, вражду и заключить великое мирное соглашение, великое гуманитарное соглашение, чтобы противостоять пандемии, и этот призыв я утверждал 20 или 30 раз, и сказал народу, что обязан был сказать: «готовится террористический акт против Венесуэлы со стороны Колумбии, группами, которые были подготовлены, финансировались и поддерживались правительством Колумбии Ивана Дуке и правительством Соединенных Штатов Америки».

● Правительство Соединенных Штатов Америки решило воспользоваться временем пандемии для террористической атаки, чтобы заполнить Венесуэлу насилием и оправдать очередную военную эскалацию угроз и вмешательства, и так попытаться отвлечь внимание мировой общественности и Соединенных Штатов от трагического кризиса пандемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки и Европе.

● Месяц назад Соединенные Штаты стали мировым центром кризиса коронавируса, миллионы зараженных, тысячи погибших, вся страна опустошена кризисом, а о Европе можно даже и не упоминать. Среди стратегических вариантов для отвлечения внимания Дональд Трамп решил выбрать Венесуэлу – это навязчивая идея.

● Через несколько дней появились доказательства: в Колумбии перехватили оружие. По словам колумбийских полицейских, оружие предназначалось группе венесуэльских террористов, осуществлявших подготовку в Колумбии; в частности, оно направлялось тому, чье имя начало «греметь» в колумбийских СМИ – некоему лицу по кличке «Пантера», затем колумбийские СМИ обнаружили присутствие в Колумбии бывшего военного, наркоторговца и предателя, Кливера Алькалы Кордонеса, который заявил, что это оружие поступало от них, что они подготавливали группу к нападению на территорию Венесуэлы и что некий человек по кличке «Пантера» находился под его командованием.

● Затем то, что произошло под покровительством правительства Колумбии — данный случай не расследовался, напротив, по согласованию с правительством Колумбии было достигнуто соглашение, очевидно, о переброске этого предателя, Кливера Алькалы, в Соединенные Штаты, насколько нам известно, по всей видимости, он находится в Нью-Йорке.

● Он заявил, что подписал договор с частным предприятием и венесуэльскими политиками для подготовки вторжения в Венесуэлу, что договор существовал, что он был у него на руках, что были подписи, мы осуждаем все это, и все это влечет череду обоснованных обвинений со стороны Боливарианского правительства Венесуэлы в Совете Безопасности ООН.

● Сегодня наш Министр иностранных дел, Хорхе Арреаса, еще раз беседовал с Генеральным Секретарем ООН, Антониу Гуттеришем, и снова указал на новые доказательства, свидетельствующие об участии правительства Колумбии и Дональда Трампа в планах по вторжению в Венесуэлу и ее наводнению насилием и терроризмом.

● Все это привело нас к расследованию, которое длится уже некоторое время и опирается на качественные государственные и международные источники информации: а именно, из важных стран мира, из США, Колумбии, а также отсюда – из Венесуэлы, и после этих скандалов, случая с Кливером Алькалой, а также случая с оружием в Колумбии, в разгар нашей борьбы против коронавируса, которую мы не оставляем без внимания ни на секунду (…), я подтверждаю мои стремления к миру, диалогу, гуманитарному соглашению, прекращению конфликта, прекращению огня, мы по-прежнему начеку, обмениваемся информацией из тех или иных источников, а также мы смогли проконтролировать эти террористические группировки и угрозы.

● Мы знали все: о чем они говорили, что ели, что не ели, что пили, что не пили, кто финансировал это дело; мы смогли разоблачить это террористическое нападение, жертвами которого стали; мы также узнали, что правительство США поручило Управлению по борьбе с наркотиками подготовить данную акцию и делегировало частному предприятию «Silvercorp» все свое оперативное планирование.

● Правительство США всецело и полностью вовлечено в это вторжение, разгромленное надежным гражданско-военно-полицейским союзом Венесуэлы.

● Управление по борьбе с наркотиками, действующее в качестве крупнейшей группировки по вымогательству и координации наркобаронов, искало для этой операции группировки в нагорной Гуахире (Колумбия), касательно чего имеются доказательства и заявления задержанных лиц, искало боссов и группировки в венесуэльской Гуахире и нескольких штатах страны, в частности, в Фальконе, Ла Гуайре, Каракасе и Миранде, а также преступные банды.

● Поэтому вы можете увидеть, как преступные группировки объединялись в ключевые моменты высадки, но так как мы наблюдали изнутри, вблизи, издалека, мы наблюдали за всем, мы смогли совместить правильное и достойное похвалы точное развертывание наших гражданских, военных и полицейских сил.

● Вот заявления всех участников, где они подтверждают имена и фамилии наркобаронов, которых Управление по борьбе с наркотиками поставило им в целях их финансирования, поставки вооружения; кроме того, Управление по борьбе с наркотиками трудоустраивает предприятие «Silvercorp», адвокатов и весь персонал предприятия, адвокатов, имеющих отношение к защите наркобаронов, которые были схвачены и переданы США. Все это доказано.

● Эта операция готовилась, прежде всего, к 10 марта и зависела от кворума экстремистской и путчистской оппозиции, в целях развязывания серии актов насилия и создания эскалации напряжения под впечатлением растущей дестабилизации. Несколько дней до этого, 8 марта и 9 марта, было очевидно нехватка кворума, и дата была перенесена.

● 16 марта начинается карантин, который, благодаря дисциплине и единству народа Венесуэлы, бьет по планам террористических группировок, но не сдерживает их; Иван Дуке осуществляет визит в Вашингтон, и по прибытии в Боготу, в течение 24 часов, он получает приказ ускорить и не задерживать террористический акт, направленный против Венесуэлы, так что по возвращении из Вашингтона Иван Дуке привез с собой четкие приказы «поджечь» Венесуэлу, как бы там ни было.

● Я ранее сделал комментарии по поводу этих тем, поскольку мы смогли получить доступ даже к «суровому климату», в котором проходила частная встреча между Дональдом Трампом и Иваном Дуке, узнали о выговоре, который Дональд Трамп сделал путем своих обидных для любого человека слов, которые, однако, были встречены аплодисментами со стороны Ивана Дуке, а также о четких приказах «поджечь» Венесуэлу, несмотря на то, что мир входил в ускоренную фазу кризиса в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, развивается последовательность событий: имеет место вооруженный скандал с Алькалой Кордонесом, устраивается «шоу» с подконтрольной сдачей, и правительство Колумбии сохраняет базы и поддерживает планы против Венесуэлы.

● До нас уже дошла вся эта информация, операция «Боливарианский щит», которая постоянно действует для обеспечения безопасности всего народа Венесуэлы, оттачивалась в течение всех этих дней. Этап расследования, контроля и вооруженной подготовки представлял собой совместную деятельность Боливарианской национальной полиции (PNB), Вооруженных сил особого назначения (FAES), Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN), Главного управления военной контрразведки (DGCIM) и Боливарианских Национальных Вооруженных сил (FANB). Совместная операция по контролю, разведке и подготовке операций, чтобы сдержать и ответить под гербом республики на попытку террористического нападения на территориальные воды и территорию Венесуэлы; так мы встретили воскресенье — 03 мая.

● С пятницы, 01 мая, мы удостоверились в начале операций по террористическому нападению: заработали моторы, было проведено деление на две группы, первая группа отправляется на меньшем по размеру и наиболее быстром катере, вторая группа отправляется на втором катере, и уже с 7 часов вечера мы активировали все механизмы защиты венесуэльского побережья.

● Так что мы получили информацию о том, что из нагорной Гуахиры Колумбии, где они останавливались на ночлег, тренировались, брали уроки у американских инструкторов, отправленных Дональдом Трампом, вышло это вооруженное нападение.

● С помощью радиолокационных устройств, прибрежного наблюдения, данная ситуация осталась под контролем, военные и полицейские силы дислоцировались вдоль и поперек побережья Ла-Гуайры (…), приблизительно в 3 часа утра, в округе Макуто, появился быстроходный катер, экипаж которого намеревался высадиться на побережье. Скоординировавшись, Вооруженные силы особого назначения, Главное управление военной контрразведки, Боливарианская служба национальной разведки и Боливарианские Национальные Вооруженные силы залегли в засаду поблизости от того места, где была замечена эта первая лодка.

● Ее обнаружение позволило подготовить те или иные виды вооружения, ракетную технику, а также снайперов, солдат.

● По прошествии получаса катер приблизился к берегу, и они открыли огонь против войск вооруженных, гражданских и полицейских сил, находившихся на месте, последовал соразмерный ответ, сражение длилось приблизительно 45 минут. Судно потерпело крушение, а затем заступили быстрые патрульные катера, были введены в строй артиллерийские вертолеты. Мы смогли лишь увидеть вдали катер, военные пилоты начали обследовать все побережье Ла-Гуайры, была проведена осада, и на рассвете показались результаты этой военной операции под названием «Негро Примеро. Сокрушение врага».

● Было проверено и установлено число террористов-наемников, которые находились на этом катере, были подняты упавшие в море трупы, водолазы ВМФ Боливарианской Республики вошли непосредственно в воду, были собраны военный материал, винтовки, технологическое и спутниковое оборудование, глобальная система позиционирования (GPS), униформа, эмблемы США. Пришли сообщения об 11 террористах, находившихся на этом катере.

● Далее продолжился контроль побережья, была активирована народная сила: рыбаки, Боливарианское национальное ополчение, уличные вожди, муниципальные советы, вся система народной власти Венесуэлы, вместе с мощью Боливарианских Национальных Вооруженных сил и Боливарианской национальной полиции. Общественное мнение было осведомлено о случившемся благодаря выступлению министра Нестора Реверола, председателя Национальной Конституционной Ассамблеи Венесуэлы, Диосдадо Кабельо, и министра Владимира Падрино Лопеса.

● Первой реакцией правых путчистов стали попытки опровергнуть факты, насмешки, заявления о том, что этого не происходило. Они были запечатлены в социальных сетях, мы можем показать полный список безответственных заявлений всех политических лидеров и мнений экстремистских правых и оппозиционеров, которые находятся здесь – в Венесуэле, а также в Майами, Боготе.

● Администрация США сделала выбор в пользу тишины и наблюдения; 48 часов спустя американское правительство не сделало каких-либо заявлений о террористической группировке, напавшей на венесуэльскую территорию, что очень странно, поскольку Государственный департамент привык высказываться по любой теме, связанной с Венесуэлой, в режиме реального времени (…), мы пришли сказать правду.

● Вчера мы из первых источников узнали об интервью, проведенном в Майами журналисткой, сбежавшей от венесуэльского правосудия, Патрисией Полео, с важным лицом из мира наемников со стороны США Этот метод ведения войны через наемников, вторжения в целые страны начался во время войн в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, а в Соединенных Штатах было создано частное подразделение военной полиции, на которое возложена задача поднять в странах волну насилия.

● В США произошла приватизация войны, основные задачи современного империализма, вмешательства в мировые дела, дестабилизации стран переданы частным компаниям.

● Вчера вечером в 45-минутном интервью, Джордан Гудро, глава компании «Silvercorp», организатор знаменитого концерта в Кукуте 22 февраля 2019 года, связанный непосредственно с Белым домом, выступил с заявлением о признании подписания договора, в котором группа венесуэльских апатридов обязалась заплатить ему миллионы долларов за то, чтобы он подготовил военизированные формирования и приехал, для того чтобы убить президента Николаса Мадуро, напасть на учреждения и нашу страну.

● Он передал и показал миру подписанные договоры, объяснил, что его обмануло руководство венесуэльской оппозиции, чего никогда при его проступках ранее не случалось, сказал, что он обнародовал договор, потому что его никогда в жизни не обманывали таким вульгарным способом, как это сделало руководство оппозиции, доказательство публичное, общеизвестное и нашумевшее (….). До этого деградировала политика, и с нравственной точки зрения так называемая экстремистская оппозиция Венесуэлы превращает свои преступные намерения в мошенничество, стремится к физическому устранению своих политических противников, рассчитывая на политическую, дипломатическую и финансовую поддержку правительства Дональда Трампа и колумбийского правительства Ивана Дуке.

● Этот человек, глава компании «Silvercorp», ответил, что террористическое вторжение прошло успешно, что командные группы находятся внутри Венесуэлы, что они получают поддержку народа и Вооруженных сил и что в Венесуэле насчитывается более 17 районов, в которых ведутся боевые действия.

● Этот человек был обманут экстремистскими группировками из Венесуэлы, или он пытался обмануть, чтобы вернуть часть денег, которые он не получил? Лгал, чтобы в последнюю минуту получить помощь от правительства США? все это подлежит расследованию, потому что этот человек откровенно лжет.

● Я распорядился, чтобы с сегодняшнего дня были задействованы 25 000 бойцов Национальных Боливарианских вооруженных сил в рамках «Боливарианского Щита» во имя защиты Родины, и с раннего утра спецназ, карибские войска, десантники, Национальная полиция, государственная полиция отправились на поиски и задержание террористических группировок в районе Карибского моря.

● Вчера была убита группа террористов, среди которых тот, кто пытался стать венесуэльским кумиром, под псевдонимом «Пантера», лейтенант, демобилизованный много лет назад. Было утверждено, что «Пантера» был застрелен силами национального порядка в перестрелке в Каракасе, когда применил оружие против них.

● Утром с помощью безупречно отлаженных координационных действий Национальных Боливарианских вооруженных сил, ополчения, народной власти и рыбаков было сообщено о группе людей на борту катера, которая высадилась на побережье Арагуа, а позже об огибавшей часть этого побережья лодке с характеристиками второго судна, которое мы искали. Незамедлительно морской спецназ и боевые вертолеты обнаружили их в открытом море, приказ, который я дал — захватить их всех живыми, и жители Чуао в совершенном единстве вышли с палками и камнями, чтобы искать террористов.

● Катер был замечен и взят под контроль с воздуха артиллерией Национальных Боливарианских вооруженных сил, а с земли — народной властью, террористы сразу же были задержаны, народ их связал и поместил их рядом с рыбным магазином, который был открыт более 10 лет назад Чавесом.

● Сегодня утром на этом катере были задержаны 8 человек также у нас уже была информация, что между Чуао и Петакире высадились около 20 человек. Я приказал направить группы Боливарианской Национальной гвардии Венесуэлы, Вооруженных сил особого назначения, среди прочих, и, прочесывая территорию, они захватили еще 5 террористов, мы задержали 13 террористов, и в этот самый момент продолжается активная погоня, и я уверен, что до рассвета все террористы будут пойманы.

● В ходе этого вторжения были задержаны американцы Эйран Берри и Люк Александр Дерман, профессиональные наемники из США и, с их слов, члены службы безопасности Дональда Трампа.

● Также были захвачены 2 террориста, 1 из которых — из полиции Миранды, а другой — из полиции Баруты, Джефферсон Фернандо Диас Васкес и Родольфо Хесус Родригес Орельяна.

● Кроме того, были задержаны Виктор Алехандро Пимиента, начальник отдела материально- логистического обеспечения, бывший капитан Национальной гвардии, который был связан с наркоторговлей и управлял большими суммами денежных средств, а также Фернандо Андрес Нойя, боцман, гражданский.

● Также пойманы Косме Рафаэль Алькала, Хоснарс Адольфо Бадюэль Ойоке, о котором у нас достаточно данных, беглец от правосудия, участник 3 попыток переворота в 2018-2019 годах, а также бывший первый лейтенант армии Рауль Эдуардо Мансанилья Альмао, задержанный и сдавшийся силам правопорядка.

● В деле Бадюэля имеется достаточно доказательств угроз, которые министр Хорхе Родригес и его коллега Диосдадо Кабельо могут предоставить в ближайшие часы, потому что теперь появляется Организация по защите прав человека в Венесуэле и оппозиция, которые утверждают, что должны быть соблюдены человеческие права этих благородных несчастных овечек, несмотря на то, что мы имеем достаточно видео материала, где он заявляет о том, что они пришли убивать, заливая кровью и сжигая огнем.

● Мы также задержали Антонио Секеа Торреса, который сдался правоохранительным органам, в настоящее время его допрашивают, он помогает восстановить все детали, о его внутренних сообщниках, тех, которых еще не задержали. Кроме того, бывший лейтенант Луис Мануэль Пайва Сото, бывший сержант Рохас Тапиа, сержант Руин Магальянес – все дезертиры Вооруженных сил были задержаны.

● В руки правоохранительных органов попали записи со всеми схемами, со спонсорами и соучастниками – все попало в наши руки. Сегодня я могу признаться, что с 19 апреля мы приступили к захвату и демонтажу части опор этого заговора, который был призван покончить со спокойствием. Придет время, и будет ясно, какие у них были планы, кого они намеревались убить, как и какое оружие они пытались украсть. Они намеревались завладеть оружием из арсеналов республики, чтобы атаковать госучреждения по приказу Трампа и Ивана Дуке.

● С 19 апреля по 3 мая протекала фаза демонтажа своими силами этого заговора, а 3 и 4 мая началась операция «Негро Примеро. Сокрушение врага», а операция «Негро Примеро» в рамках «Боливарианского щита» продолжает действовать в море, на суше, в горах, в поселках, в городах.

● Я прошу народ: будьте на чеку, будьте внимательны, и пусть сработает народная разведка. Если кто-то заметит подозрительные группы людей, пусть проинформирует об этом незамедлительно правоохранительные органы, мэра, народную власть, чтобы в ближайшие несколько часов окончательно захватить их и нанести полное поражение этой террористической операции против мира в Венесуэле по приказу Дональда Трампа.

● Это был очень сложный этап, я рассказал сегодня главам правительств всего мира в своей речи на видеоконференции Движения неприсоединения, что Венесуэла одобрила слова и послание Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Я сказал: «Необходимо прекратить игру, конфликт, конфронтацию, как говорит ВОЗ, сейчас требуется великое национальное единство, так как нам пришлось столкнуться с этой пандемией, в результате которой в мире погибли тысячи человек и миллионы людей инфицированы, и это еще ничто, ведь по прогнозам ученых может наступить новая, еще худшая вспышка.

● Я призвал к гуманитарному соглашению все политические силы страны, я верю в необходимость соглашения о сотрудничестве для здоровья людей, потому что пандемия не так проста, проблемы венесуэльцев решаются нами вместе, мужчинами и женщинами, но это наши дела, и мы решаем их мирно, с помощью диалога, с доброй волей.

● Я подтверждаю свой призыв, Хорхе Родригес, к диалогу и гуманитарному соглашению, которое превыше всего, давайте откроем двери мира и согласия, гуманитарного соглашения между венесуэльцами. Нельзя допускать колумбийский и американский терроризм, нельзя допускать язык оружия, надо сказать «нет» пулям и «да» диалогу, «нет» пулям и «да» человечеству.

● С какой болью мы пошли в бой вчера! Но мы пошли с любовью и убежденностью, когда раздавались звуки автоматов для защиты венесуэльской земли, они раздавались для всех вас. Мы говорим это с болью, потому что мы верим в жизнь и диалог, мы не верим в войну и насилие.

● Они хотят устроить нам здесь войну, они не смогли и не смогут! Никакими путями. Я знаю, что я говорю. Я сказал: если однажды мы проснемся с вестями о насилии и какой-либо агрессии — железные нервы, спокойствие, благоразумие, максимальные действия и гражданско-военно-полицейский союз.

● Если однажды мы удивимся в результате такого большого количества заговоров с каким-либо актом насилия – максимальные действия и гражданско-военно-полицейский союз, как это произошло в воскресенье.

● Какова была реакция народа Ла Гуайра? Они активизировались, снимая видео, и молодежь, отправляя небольшие сообщения. Мой сын, лидер социалистической молодежи, отправлял мне сообщения от молодежи из Ла Гуайры, никто ничего не знал, это была секретная миссия (…). Диосдадо позвонил Гарсии Карнейро, и все силы были задействованы.

● Несколько дней назад госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, очень высокомерно сделал некоторые заявления. Он сказал: «Я отдал приказ начать подготовку к открытию посольства США в Каракасе в ближайшее время, и очень скоро мы поднимем флаг США с флагом Венесуэлы», как они этого хотят.

● Майк Помпео делал ставку на эту атаку, и верил, что это положит конец Революции, Конституции, что они свергнут правительство и убьют меня. Боже, убереги нас и защити!

● Майк Помпео хотел поднять свой флаг сегодня в Каракасе при помощи террористической силы, которая пришла, чтобы устроить катастрофу и кровопролитие в Венесуэле, но народ с нами. Кто против нас?

● В командном пункте я сказал: дайте мне посмотреть, что же говорит Библия и открыл Псалом 20, это слова Бога, молитва просящего победы: «Да услышит тебя Господь в день печали (…) Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе]». И Он нас услышал. Мы хотим мира и у нас есть мир, мы хотим Родину и у нас есть Родина, мы хотим победы и наш народ строит и создает её, но на этом все не останавливается, и далее мы читаем Псалом 21 (…) «Благодарение за освобождение от врагов, (…) мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». В твоей власти, мой народ, военно- гражданский союз, мы будем восхвалять и петь победу мира и будущего. Да захватим террористов и обеспечим Венесуэле мир и стабильность.

https://prometej.info/osnovnye-polozheniya-vystupleniya-prezidenta-v-hronologii-vtorzheniya-naemnikov-v-venesuelu/ – цинк