Эксперт назвал раскол в правящей коалиции Польши почти неизбежным

07.05.2020, 22:16, Новости дня

Разногласия в рядах правящей коалиции вокруг даты президентских выборов могут привести к досрочным перевыборам парламента. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, комментируя споры в парламенте Польши о том, как проводить всенародные выборы в условиях пандемии.

«Сейм Польши преодолел вето Сената, и теперь решение провести голосование на президентских выборах по почте теперь становится законом. Документ ждет только подписи президента, – сказал полонист, историк Станислав Стремидловский. – И я думаю, что Анджей Дуда его подпишет».

Теперь Верховный суд отменит выборы президента, уже назначенные было на 10 мая, и определит новую дату голосования, предполагает эксперт. «При этом к такой форме, как голосование по почте, есть очень много вопросов. Как это будет происходить? Какие гарантии, что не будет подтасовок и махинаций? Ситуация для электоральной практики беспрецедентная», – признал он.

Самая ближайшая возможная дата голосования теперь – это первое воскресенье июня, отметил политолог. «Но идут разговоры, что выборы могут быть сдвинуты на июль или даже на начало августа. Пока ясно одно: выборы должны пройти до 6 августа, даты истечения президентских полномочий Анджея Дуды», – сказал Стремидловский.

При этом эксперт отметил, что после того как Верховный суд назначит дату президентских выборов, появятся вопросы и к списку кандидатов. «Не исключено, что самая крупная оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заменит своего ставленника. Потому что нынешний лидер партии, вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блонская, по общему мнению, выступает крайне неудачно. Судя по опросам, пока она не проходит даже во второй тур вместе с лидером общественного мнения Анджеем Дудой», – сказал Стремидловский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный правящей партией «Право и справедливость» закон о заочном голосовании – по почте. Причиной такой формы голосования названа эпидемия коронавируса. Но в минувший вторник сенат (верхняя палата) отклонил проект. В четверг сейм преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте.

Теперь из-за споров о том, когда и как проводить президентские выборы, в подвешенном состоянии оказалась судьба всей правоцентристской коалиции, сформированной в парламенте. Как известно, коалицию возглавляют двое – лидер партии «Согласие» Ярослав Говин и Ярослав Качиньский, чья партия «Право и справедливость» доминирует в коалиции. «В отличие от Качиньского, Говин в начале апреля выступил категорически против проведения президентских выборов в мае. Правда, в среду они с Качиньским все же выпустили общее заявление о том, что выборы в мае вообще не состоятся», – напомнил Стремидловский.

Однако этот компромисс между Говином и Качиньским – скорее всего, временный, полагает полонист. «Раскол в рядах коалиции на сегодня – это свершившийся факт. Сейчас многие эксперты, ссылаясь на авторитарный характер Качиньского, считают, что он уже сделал выводы – и эти выводы не в пользу Говина и его «Согласия», – отметил эксперт.

«Всего в сейме 460 депутатов. Сейчас в коалиции 235 человек, из них 18 – члены «Согласия» во главе с Говином. И хотя не все поддерживают своего лидера в разногласиях с Качиньским, тем не менее, правоцентристская коалиция стала достаточно шаткой. В связи с этим не исключено, что в этом году Качиньский пойдет на досрочный роспуск сейма и инициирует парламентские выборы», – предположил политолог.

«Все будет зависеть от двух факторов. Первое – ситуация с заболеваемостью коронавирусом. И второе – останется ли Говин и его сторонники в коалиции, – сказал Стремидловский. – А это значит, что Говин получит шанс самому стать главой нового правительства, если он переметнется на сторону нынешней оппозиции и прибавив к ней голоса своего «Согласия».